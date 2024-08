Zvlášť bude následně město soutěžit etapu třetí, pravděpodobně v nadcházejícím roce, a ta se týká nových keřů, trvalek, cibulovin a louky.

Hlavním cílem obnovy zahrady je podle místostarostových slov doplnění stromů a keřů tak, aby se výrazně zlepšilo mikroklima a tím i možnost využívání zahrady během celého roku.

Stávající zpevněné plochy a chodníky na zahradě zůstávají beze změn, stejně jako převážná část drobných staveb, tedy například altán, přístřešky a většina dětských herních prvků. „Odstraněny budou pouze dřevěné prvky či dětské herní prvky ve špatném technickém stavu. Pozornost jsme zaměřili zejména na doplnění naučných, výchovných a pobytových prvků. Je zohledněna poloha zahrady, tedy sousedství s hvězdárnou, a projektová dokumentace zohledňuje zachování volného horizontu. Při výběru dětských herních prvků byly zvoleny takové prvky, které plní svůj účel a vykazují dobrou trvanlivost a odolnost,“ dodal Bohumil Komínek.

S pracemi by se mohlo začít zhruba ve druhé polovině letošního září a pokračovat by měly až do konce listopadu. To je vhodná doba pro výsadbu výše zmíněných dřevin, aby do zimy zakořenily a mohly dobře přijímat vodu i v chladných měsících.