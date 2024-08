Od ukončení studia do roku 1945, tedy během celé druhé světové války, pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci, kde sbíral první zkušenosti. Od ledna následujícího roku nastoupil na místo asistenta na II. chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Praze a zůstal jí věrný po celý svůj život. Od roku 1959 až do svého úmrtí v roce 1980 byl zástupcem přednosty kliniky prof. MUDr. Otto Linharta, CSc., který v Časopise lékařů českých z roku 1980 o doc. MUDr. Friedbergerovi, DrSc. napsal: „Klinice věnoval všechnu svou energii, zkušenosti, provedl tady tisíce operací a ošetřil tisíce chirurgických nemocných. Byl výborným operatérem, který s nesmírnou ochotou a trpělivostí předával své zkušenosti mladším lékařům. Byl však nekompromisní a vyžadoval od svých spolupracovníků důsledné plnění všech povinností, sám byl vždy příkladem.“

Není snad chirurgické oblasti, které by se docent Friedberger nevěnoval, přesto jeho hlavní láskou byla traumatologie. Z této oblasti publikoval více než 70 odborných prací. Měl velkou zálibu v pedagogické práci. Věnoval se s neobvyklou pečlivostí přípravě stáží a přednášek. Vykonával také funkci krajského odborníka hlavního města Prahy pro chirurgii a vypracoval koncepci chirurgie pro hlavní město. Působil i jako soudní znalec Městského soudu v Praze a byl členem řady odborných komisí. „Všechny povinnosti zvládl vždy dobře díky svým vysokým organizačním schopnostem, píli a pracovitosti. Vždy patřil mezi první, kdo přicházeli na kliniku a býval posledním, kdo odcházel,“ vzpomínal profesor Linhart. Docent Friedberger vychovával se svojí ženou čtyři děti a vzhledem k jeho vytížení museli mít velké pochopení pro jeho práci. Do Jindřichova Hradce a jeho okolí se doc. MUDr. Vilém Friedberger, DrSc. rád a pravidelně vracel.

Docent Friedberger zemřel náhle a nečekaně den před svými 66. narozeninami 12. února 1980. „Chybělo jen několik desítek minut do chvíle, kdy by se docent Friedberger dožil 66 let. Kytice připravená na oslavu jeho narozenin již nepotěšila a spočinula při ranní klinické konferenci na místě, kde po mnoho let sedával,“ vzpomínal na smutný okamžik profesor Linhart.