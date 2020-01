Román je inspirovaný skutečným příběhem ženy, která se snaží vyhrát souboj se životem v okamžiku, kdy souhra událostí změní její rozběhlou životní dráhu úspěšné baletky v trosku, která bojuje o holý život. Takové probuzení si nikdo nedovede představit. Během jediného okamžiku se z krásné a úspěšné ženy stane zrůda bez tváře a možností.

„Většina lidi to v takovém okamžiku životního zvratu vzdá a rezignuje. Pro Elizabeth to je však startovní čára nového života, cesty za štěstím na druhý pokus. Pád a procitnutí může chvilku vypadat jako cesta do pekel. Nakonec jí přeci jen souhrou několika zvláštních náhod dá život šanci něco ve věčné smůle změnit. Je to příběh plný vášní, utrpení, protichůdných emocí a síly přátelství nebo lásky,“ popsala autorka.

Oficiální premiéra filmu Můj příběh se koná ve středu 8. ledna v pražské Lucerně. O setkání s autorkou a protagonisty snímku ale nebudou ochuzeni ani Jihočeši. Jihočeská premiéra proběhne v kinosále třeboňských Lázní Aurora v sobotu 18. ledna od 19.30 hodin.