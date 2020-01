Policisté z lázeňského města objasnili případ krádeže pivních sudů z pivovaru, ke kterému došlo koncem října. „Ustanovili podezřelého muže, který měl jako zaměstnanec poškozené firmy odcizit z volné plochy areálu pivovaru celkem šest prázdných pivních sudů o objemu 30 litrů, které byly uloženy na přepravní paletě,“ uvedla mluvčí policie Hana Millerová. Muž měl sudy v hodnotě téměř 12 tisíc korun odvézt v připraveném autě. Nyní je za svůj čin trestně stíhán.

Desítky čokolád, dorty, kuřata, rachejtle či pánské župany a mikiny a další věci. To všechno si naložil do nákupního vozíku muž nyní trestně stíhaný policisty. Stíhaný je z toho důvodu, že se s takto naloženým vozíkem pokusil projet prostorem pokladem bez zaplacení a ujet s ním pryč. Byl u toho však zadržen obsluhou prodejny. Odcizené zboží v hodnotě přes 6,6 tisíce korun se nepoškozené vrátilo zpět do regálů a muž putoval na služebnu policistů.