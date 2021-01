Sedmačtyřicetiletý řidič z Jindřichohradecka řídil vůz Seat v obci Jarošov nad Nežárkou směrem na Popelín. Při kontrole jindřichohradeckými dopravními policisty ale nepředložil řidičák.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Následnou lustrací policisté zjistili, že má muž uložen zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do března tohoto roku,“ sdělila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Test na alkohol vyšel muži negativní. Policisté mu zakázali další jízdu. Případ prověřují policisté ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout znovu před soudem.