Stanislav Maxa, Vlastimil Sítař a Jaroslav Rodek. Tato tři jména jsou spjatá se zahájením letošní návštěvnické sezony v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií. Všem třem totiž patří výstavy, které si nyní mohou návštěvníci prohlédnout.

Čtvrteční vernisáž zahájila výstavy Stanislava Maxy, Vlastimila Sítaře a Jaroslava Rodka. | Video: Deník/Adam Hudec

Mluvčí Vzdělávacího a kulturního centra Lucie Váchová popsala: „Jindřichohradecký fotograf Stanislav Maxa návštěvníkům představuje expozici nazvanou 3 x 20 a nabízí tři témata, kterými se nejvíce zabývá. Po revoluci začal fotit Jindřichův Hradec a od roku 1994 vydával pohlednice. Portréty lidí fotí od nástupu digitální techniky a nyní se posunul od věcí, které mají tvář, také k abstraktním snímkům.“ Tato výstava bude k vidění do 22. září.

Druhou z trojice výstav tvoří sportovní fotografie. Ty v muzeu vystavuje Vlastimil Sítař, rodák z Dačic, který nyní žije v Jindřichově Hradci. „První sportovní fotografie udělal v osmdesátých letech na motokrosové trati u Kunžaku. Fotil vodáky i cyklokrosaře a hodně snímků má z jindřichohradecké sportovní haly. Fotografoval i fotbal žen a raritou jsou snímky z exhibičního utkání ragby v Horním Žďáru. Výstava, která dostala název Chvála sportu, potrvá do 2. června,“ uvedla Lucie Váchová.

Třetím "jubilantem" je Jaroslav Rodek, který žije a tvoří v Matějovci u Českého Rudolce. V muzeu vystavuje své dřevěné plastiky. „Jako materiál si nejčastěji vybírá staré trámy, které nad hlavami lidí byly svědky dění uvnitř domů a všech radostí a bolestí. Dřevěné plastiky si návštěvníci muzea mohou prohlédnout do 22. září,“ sdělila mluvčí.

Trojici výstav zahájila vernisáž ve čtvrtek 4. dubna v podvečer. Otevírací doba Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Kostelní ulici je každý den kromě pondělí, a to vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.