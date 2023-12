Krásnou předvánoční nabídku pro návštěvníky přichystali v Jindřichově Hradci. Hlavním tahákem jsou zrestaurované Krýzovy jesličky v Muzeu Jindřichohradecka, které jsou k vidění po sedmileté pauze.

Krýzovy jesličky prošly obnovou figurek, objektů i pohonného mechanismu | Video: Jana Urbanová

Adventní program se však podle manažerky marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu Jany Píchové chystá také v Domě gobelínů a v muzejním ateliéru bude připravený i vánoční fotokoutek.

"Sedm let odborníci pečlivě pracovali při restaurování nejvýznamnějšího exponátu Muzea Jindřichohradecka a návštěvníci mohou letos znovu obdivovat Krýzovy jesličky. Aby restaurátoři neporušili jedinečnou záležitost zapsanou v Guinnesově knize rekordů, museli zvládnout odvážnou a náročnou technickou výzvu. Nepodcenili však ani jedinou maličkost, dílo se podařilo a příchozí mohou unikátní jesličky opět vidět téměř denně," uvedla s tím, že do 11. prosince jsou výjimkou pondělky. Jinak má muzeum otevřeno každý den od 8.30 do 12 a pak od 13 do 17 hodin.

„Je to naprostý unikát. Jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza tento velkolepý betlém vytvářel více než šedesát let. Je to opravdu mimořádný tahák, ale námětů na adventní program máme celou řadu,“ láká Miluše Zdražilová, produktová manažerka turistické oblasti Česká Kanada.

Zdroj: Jana Urbanová

Například o druhém adventním víkendu začne v Muzeu fotografií a moderních obrazových medií vánoční focení, kdy se lidé budou moci vyfotit v místních vánočních kulisách a snímky si pak odnesou domů. Ve dnech 9. a 10. prosince také náměstí Míru a Masarykovo náměstí v Jindřichově Hradci hostí vánoční trhy, kterým budou dominovat stánky s občerstvením, vánoční nabídkou a programem z místní základní a mateřské školy.

Ve stejných dnech podle Jany Píchové vypuknou také adventní trhy na II. a III. nádvoří jindřichohradeckého zámku. Tam vznikne tržiště s originálním zbožím, malým zvěřincem a představí se i místní sokolníci. Do provozu bude uvedená 500 let stará černá kuchyně a svá řemesla předvedou řezbáři, kováři, hrnčíři nebo ti, kteří pletou košíky. Vše doplní kulturní program s uměleckým vystoupením například Chrámového sboru Adama Michny, zazní adventní skladby ze starých kancionálů a chybět nebude ani ekumenická bohoslužba za hudebního doprovodu PS YMCA Jakoubek.

Druhý adventní víkend bude živo také v jindřichohradeckém Domě gobelínů, a to vždy od 10 do 17 hodin. V dílnách si vánoční dekorace nebo dárečky vytvoří děti i dospělí, aktivity doplní i ukázky rukodělných řemesel. Něco na zub nebo na zahřátí si příchozí zakoupí v tamní vánoční kavárničce. Oba víkendové dny v 15 hodin vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ v Jindřichově Hradci.

„Návštěvníci si vyzkoušejí nebo uvidí restaurování tapiserií, techniku suchého plstění, zdobení perníčků, malování na keramiku, sklářskou dílnu, háčkování nebo pletení z pediku,“ vyjmenovala produktová manažerka oblasti Miluše Zdražilová. Další adventní akce nejen v České Kanadě naleznete na webových stránkách ZDE.

