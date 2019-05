Podle Pavly Míchalové z Muzea Jindřichohradecka je pro děti připravena mapová hra. „Budou plnit úkoly na témata her, které jsou zábavou, mohou se stát vášní a může se při nich i riskovat,“ zve. Po celou dobu konání muzejní noci se bude odehrávat šachová partie, kdy každý tah provede vždy jiný hráč. Za splnění úkolů si malí hráči vydělají odměnu v milionových bankovkách. U příležitosti muzejní noci muzeum vydalo více než dvě miliardy těchto „muzeonů“.

Mezi další hry, které muzeum v pátek večer nabídne, patří třeba skořápky, Black Jack nebo ruleta, na všechny budou dohlížet zkušení krupiéři. „Můžeme očekávat opakované ohlášené zásahy Veřejné bezpečnosti, která bude kontrolovat, zda se zde neděje něco nezákonného,“ varuje Pavla Míchalová. Ani to ale nezabrání falešným hráčům, aby se do her pustili také.

Muzeum též k výše zmíněné výstavě vydalo limitovanou sadu tarotových karet Emy Destinové, ze kterých se při muzejní noci bude vykládat.

Program "Muzejní noci hravé":

- Přední dvůr muzea:

18:10 – vystoupení „Kouzla a magie“ Pavla Langera

19:00 – ohlášená šťára VB

19:30 – vystoupení „Kouzla a magie“ Pavla Langera

20:00 – druhá ohlášená šťára VB

21:00 – vvystoupení „Kouzla a magie“ Pavla Langera

22:00 – rozprášení hráčského doupěte pomocí orgánu VB

- Royal Casino:

ruleta, Black Jack, mikromagie a skořápky

- Zadní dvory muzea:

úkoly mapové hry pro děti, občerstvení s posezením

- Výstavní sál:

úkoly mapové hry pro děti, herna, výstava „Zábava, vášeň, hazard“, výklad tarotových karet