Zdroj: Deník

Také vzniká nová honitba Deštná, Světce Drunče Rosička, Březina Lipovka. Myslivecká sdružení provozovala myslivost v honitbách do osmdesátých let, kdy byly znovu sloučeny. A toto sloučené provozovalo myslivost až do pádu režimu roku 1989.

V roce 1993 byly znovu rozděleny honitby podle polohy obcí a každé sdružení hospodařilo se zvěří samostatně dle plánů a stavů. V roce 2015 dle občanského zákoníku o spolcích se Myslivecké sdružení přejmenovalo na Myslivecký spolek Deštná. Spolek si pronajímá honební pozemky od soukromích vlastníků a i od Lesů české republiky na dobu 10 let.

Zdroj: Archiv města Deštná