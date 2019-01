Jindřichův Hradec/AKTUALIZOVÁNO/ – Hodina strávená na jindřichohradeckém autobusovém nádraží byla velmi dlouhá. Vadila mi zima, déšť a nebylo se kam schovat. Stejné dojmy měli také cestující.

Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/Renata Pávková

„Nelíbí se mi tu, sice jsem pod střechou, ale prší na mě stejně. Ze všech stran profukuje a uzavřená zastávka tu pro cestující není. Vadí mi také, že zde nefunguje žádné občerstvení, kde by se člověk najedl,“ postěžovala si cestující Marta Rodová z Dačic.

Žádné toalety

Jako velký nedostatek jsem vnímala hlavně neexistenci toalet. Lidé, kteří na nádraží například přestupují a mají čas kolem dvaceti minut, si nemají kam odskočit.

„Chybí mi tu rozhodně toalety, myslím si, že je to základ. Měly by být na každém nádraží. Špatné je také to, že není hlavně v zimě kam zajít do tepla. Čekárna železniční zastávky je daleko, proto by se zde měla nějaká zřídit,“ potvrdila Lenka Pravečková z Kamenice nad Lipou.

Někteří cestující si stěžovali také na to, že se na nádraží necítí bezpečně. „Je odříznuté od města a služeb. Když cestuji večer, tak tady mám často strach. Slyšela jsem, že už tu dokonce párkrát došlo k nějakým incidentům. Snažím se jezdit hlavně přes den, ale někdy je tady kvůli práci večerní pobyt nevyhnutelný,“ tvrdí Andrea Bočková z Českých Budějovic.

Potom, co mi cestující sdělili své dojmy, jsem nabyla přesvědčení, že na jindřichohradeckém nádraží není, co pochválit. Po menší obchůzce jsem přece jenom něco objevila. Na pomoc cestujícím je zde elektronická tabule odjezdů umístěná u zastávky městské hromadné dopravy. Kladně shledávám také celkový vzhled nádraží, které je pro cestující velice přehledné.

„Jediné, co je na tomto nádraží dobré, je to, že se tu dají najít snadno spoje, to už ale mají všude. Hradec není zase tak malé město, aby tu nemohlo fungovat víc služeb,“ odpověděla na moji otázku, zda existují také klady, Lucie Hronková z Českých Budějovic.

Dokud nenastane změna, budou se muset cestující spokojit s profukujícím nádražím, kde není možnost ani koupit si něco teplého do žaludku. O toaletách, které by měly v dnešní době už být naprostou nezbytností nemluvě.

A co vy, jak jste spokojení na jindřichohradeckém autobusovém nádraží a jak využíváte hromadné dopravy? Diskutujte pod článkem. Hlasujte v anketě.

DOPRAVCE ŘÍKÁ NĚCO JINÉHO:

Ad: „Na autobusovém nádraží chybí toalety a jiné služby“, Jindřichohradecký deník, 12. 11.2009:

Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci disponuje čekárnou s čistými udržovanými toaletami, jejichž využití je nonstop a bezplatné. Na nádraží jsou informační cedule, kde se čekárna a toalety nachází. Zastávky jsou zastřešeny standardně jako na většině velkých autobusových nádražích. Naše společnost se zabývá dopravou. Zde se snažíme vyniknout. Podnikání v pohostinství má jiná specifika. V blízkém okolí nádraží jsou provozovány restaurace. Pokud někdo z čtenářů má zájem o provozování občerstvení na autobusovém nádraží, jsme připraveni jednat o pronájmu.

Ilona Pavlíčková, ICOM transport a.s.