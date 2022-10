"Bourat se bude kompletně vše. Co půjde využít ze stávajících budov, to bychom využili pro stavbu nového komplexu. Jde o moderní směr, kdy využíváme recyklaci. Cihelné a betonové prvky na místě rozdrtíme, promísíme a použijeme pro stavbu nové budovy. Řekněme, že to je až 50 procent stávajícího materiálu, zbytek se odveze na skládku," popsal průběh prací Martin Stašek, oblastní ředitel společnosti Metrostav DIZ, která bude mít zakázku na starosti.

Nový domov pro seniory nabídne 94 nových lůžek v jedno nebo dvoulůžkových moderních pokojích. Náklady na stavbu zařízení se pohybují kolem 530 milionů korun. „Součástí rozsáhlého objektu bude veškeré vybavení, určené pro komfort klientů a usnadňující péči zaměstnancům. Nebude chybět ani aktivizační místnost nebo kaple,“ doplnila náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Objekt dále nabídne parkoviště, dílnu, zázemí údržby i park.

Převis seniorů v Jindřichově Hradci a nejbližším okolí je obrovský a nové zařízení tak alespoň částečně pokryje vysokou poptávku. Dokončení domova pro seniory na Bobelovce je naplánované na závěr roku 2024. Doplní tak zařízení podobného typu v Otíně, které nabízí 122 míst.