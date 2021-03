Zdroj: Deník

Jedním z trenéru dačického juda, které v současnosti funguje pod pod hlavičkou Sokola je Milan Malý. Judo navštěvuje 114 zájemců, z toho 86 členů do osmnácti let. „Judo rozvíjí jak tělesnou zdatnost, sílu, rychlost, postřeh, ale také učí etice, úctě k soupeři. Má tu velikou výhodu, že ho může cvičit každý, malý, velký, hubený i trošku výraznější. Je to sport pro kluky i holky,“ popisuje výhody trenér. Dačické judo má několik skupin, které jsou rozdělené podle věku a zkušeností. První skupinou jsou děti od 6ti let, které se učí první krůčky po tatami. „Opravdu i první krůčky, protože správně se judisticky naučit chodit, je velice důležité. Potom se učí padat, věc, která se hodí i v normálním životě. Samozřejmostí je rozvoj síly, rychlosti, pohyblivosti, motoriky, všechno je formou her,“ přibližuje.

Další skupinou jsou trochu starší děti, které už začínají nácvik prvních technik, jak v postoji, hodových, tak při boji na zemi, držení. Vyzkouší také první vzájemné cvičné zápasy a první soutěžní vystoupení. Poslední skupina jsou “závoďáci“. „Skupina složená z těch, kteří se plně věnují soutěžní činnosti. Skupina je složena z judistů od mladších žáků až po dorostence. Trénink je zaměřený na výkonnostní judo,“ shrnuje.

Dačičtí judisté mají za sebou mnoho úspěchů: od titulů mistrů a mistryň ČR, po krajské přeborníky, přeborníky ČOS. „Myslím, že nejdůležitější je překonat sám sebe a umět zúročit to co se člověk na tréninku naučil," přemítá trenér.

A dodává, že například Mia Vranová v roce 2019 obsadila 3. místo na Přeboru ČR, mladších žákyň, zároveň se stala i přebornicí České obce sokolské. Také Mia Vranová, Sára Vranová, Vojta Karkoška a Matyáš Puchner jsou dlouhodobě v krajském výběru mládeže, se kterým se účastní soustředění a výběrových soutěží v zahraničí. „Velikou odměnou, ale zaslouženou, byla účast Sáry, Vojty a Matyáše na Olympiádě mládeže v Liberci. Jakou součást jihočeského teamu se účastnili bojů na olympijském tatami," vyzdvihl trenér s tím, že to byl nádherný týden nejenom o sportu.

Judista Milan Malý doufá, že už nebude dlouho trvat nemožnost trénovat. „Vím, že situace je těžká, ale děti pohyb potřebují a judo je nejen o fyzičce, etice, ale také o skvělé partě lidí a to nám všem dneska chybí nejvíc," říká k situaci trenér.