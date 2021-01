Pro starší občany Jihočeského kraje pak krajský úřad připravuje bezplatnou informační linku, kde za ně operátoři provedou registraci, výběr očkovacího centra a objednání termínu. Zprovoznění je plánováno na pátek 15. ledna.

Hejtman Martin Kuba počítá s tím, že centrum, které by mělo do konce ledna najet na zkušební provoz, bude hotové do víkendu. "Začíná se v prázdné hale, pan hejtman tam má zrovna namířeno," potvrdila dopoledne mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková.

„V pondělí se uskutečnila koordinační schůzka, kde bylo projednáno konečné uspořádání s ohledem na možnosti objektu Pavilonu T1. Domluvili jsme se také na vnitřním vybavení a organizaci provozu a procesů, které budou v jednotlivých částech fungovat tak, aby byla činnost centra co nejefektivnější a bylo odbaveno co nejvíce zájemců o očkování,“ upřesnil sám hejtman. Vnitřní vybavení, jak dále uvedl, bude zapůjčeno z části od společnosti Výstaviště České Budějovice, z části z Nemocnice České Budějovice a případně doplněno krajem. „V současné době začínáme s náborem personálu. Vedle zdravotníků budeme potřebovat i pomocný personál na administrativu a dále lidi na regulaci uvnitř pavilonu i u příjezdu,“ nastínil Martin Kuba s tím, že zkušební provoz centra, během kterého budou prověřeny a odzkoušeny jednotlivé činnosti a postupy, se plánuje na příští týden.

Zdroj: Jihočeský kraj

Vysokoprůtoková centra by měla postupně vyrůst ve všech jihočeských okresech. "Za Český Krumlov jsme nabídli dvě varianty: nemocnici nebo sportovní halu na Chvalšinské," přiblížil starosta města Dalibor Carda. "Logisticky jednodušší by pro nás byla nemocnice, má velké parkoviště a je v těsném sousedství autobusového nádraží. Momentálně zvládají otestovat pár stovek lidí denně, podobné by to mohlo být i s očkováním, zvládli by až 400 lidí denně. Nic ale zatím není rozhodnuto, na to je zatím čas."

"Pan hejtman má dnes přijet k nám, aby se na ta místa podíval. My nabídneme jedno patro ve starém pavilonu gynekologie," doplnil ředitel krumlovské nemocnice Jindřich Florián. "Zatím tam sídlí záchranka, ta by se ale měla začátkem února vrátit do svých nově zrekonstruovaných prostor na vrátnici nemocnice. A pokud by se to panu hejtmanovi nelíbilo, zbývá sportovní hala, to by bylo ale v gesci města."

Předpokládá, že běžné smrtelníky z nerizikových skupin začnou na Krumlovsku očkovat až na konci března. Na vrcholu očkovací kampaně by kraj se sedmi okresy měl zvládnout naočkovat kolem 4 000 lidí denně.