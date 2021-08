Objízdné trasy z Jindřichova Hradce do Dačic popisuje mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová. Podle jejích slov osobní auta pojedou z Jindřichova Hradce na Blažejov, Malý Ratmírov, Střížovice, Kunžak, zde projedou v Podolí přes náměstí a ne ke hřbitovu. Nákladní doprava nad 3,5 tuny je vedena z Hradce přes Jarošov nad Nežárkou, Strmilov a Dačice. Tato objízdná trasa je aktuální do konce srpna letošního roku, následně od prvního září bude další uzavírka komunikace ve Valtínově.

Policejní mluvčí Hana Millerová ale dále vysvětluje doporučení Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec. „Pro řidiče osobních vozidel dopravní policisté doporučují rovněž stejnou trasu, jako pro vozidla nákladní, a to z důvodu úzké komunikace u obce Kunžak a problematickému vyhýbání se protijedoucích vozidel.“ Znamená to tedy, že osobní vozy mohou jet do Kunžaku, ale vhodnější je pro ně objízdná trasa pro nákladní dopravu.

Starostové obcí dopravní situaci z Hradce na Dačice sledují a komentují.

Například Vladimír Šamal, starosta Kunžaku, poukazuje na řidiče, kteří nedodržují objízdné trasy. „Kdyby je lidé dodržovali, tak bychom na tom byli dobře. Ale málokterý řidič je ukázněný, tak se nám to tu trochu hrne. Musím ale říci, že už je to tento týden lepší, než ten předchozí. Lidé už se naučili jezdit přes Strmilov a Němčice. Ti, co jedou přes nás, tak jedou přes náměstí na Valtínov a Markvarec. Lidé, co nedodržují objízdnou trasu, se motají mezi zákazy Hospřízí a Člunkem, ti nám to tu pak zkomplikují četností aut,“ říká starosta. Po silnici v Kunžaku, která je opravená, jezdí nyní i náhradní autobusová doprava. „A do toho, když jede přeprava na Hradec a Dačice, tak je to složité,“ hodnotí starosta Vladimír Šamal.

Podle starosty Hospříze Martina Míky bude obec neprůjezdná. „Obec se zcela uzavře, takže přes nás nepojede vůbec nic. Myslím si, že řidiči pojedou na Blažejov, Střížovice. Blažejov, myslím si, bude přetížený,“ zamýšlí se.

Před Kunžakem směrem z Jindřichova Hradce se nachází obec Člunek. Starosta Jan Beránek poukazuje na dopravní značení, které podle něho není uděláno zcela šťastně. „Věřím tomu, že rekonstrukce silnic jsou nutné, takže chápu, že je potřeba to udělat, ale na druhou stranu si myslím, že přes léto sem přijíždí hodně výletníků. A pro příště by to chtělo lepší přípravu,“ komentuje starosta Člunku uzavírky.

Značky jsou podle něho umístěné tak, aby v Člunku nebyl tak frekventovaný provoz. „Moc lidí k nám jezdit nemůže. Desátého srpna by měl být otevřený úsek Hospříz – Člunek, ale pak se zase následně až do 14. září uzavře úsek Lomy - Kunžak. Takže to tu bude dost divoké do 14. září,“ míní Jan Beránek. Sám například jel do Člunku. „Když se odbočuje na Blažejov a dále na Hospříz, tak jsem předpokládal, že zde bude značka zákaz vjezdu, což není. Spousta lidí jede co nejdále, a pak zjistí, že probíhá rekonstrukce silnice. To samé je, když se jede od Kunžaku a přijede se do Člunku, tak je tady sice přikázaný směr na Kunějov, aby se auta vyhnula Hospřízi, ale samotný zákaz vjezdu na silnici je až za Člunkem. Takže opět lidé dojedou za Člunek a tam je zákaz vjezdu,“ všímá si starosta.

Uzavírka nebyla podle jeho slov šťastně připravena od začátku. „My jsme tři týdny před uzavřením zjistili, že nikoho nezajímalo, že třeba do Hospříze, Člunku, Lomů, bude zajíždět autobusová doprava. Přesné časy jsme pak s panem starostou Míkou získali čtyři dny před samotným uzavřením,“ sdělil. Poukázal i na to, že se v létě sešla najednou spousta uzavírek. „Ale ty uzavírky do sebe nezapadají, proto dochází k různým zmatkům,“ domnívá se.