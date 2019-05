Podle jeho slov lze volit z několika typů letních táborů. Nabízí se ty tradiční, které zajišťují skautské, křesťanské či pionýrské organizace. Kromě toho existují speciální tábory, například sportovní, umělecké, jazykové a další. „Zvažte, jaký typ pobytového tábora by vašemu dítěti vyhovoval,“ radí zkušený táborový vedoucí.

Jak dále uvedl, nemělo by dítě při svém prvním pobytu na táboře být mladší sedmi let, aby si z něj neodneslo nepříjemné vzpomínky. Naopak děti starší deseti let mohou mít dojem, že tábor je pro malé děti. Za důležitý rozhodovací faktor před nástupem považuje Zdeněk Roh také nezbytné dovednosti dítěte. Mělo by být schopné se samostatně obléct, najíst, obsloužit se, spát mimo domov, umět si říct o pomoc, skamarádit se s novými dětmi, respektovat vedoucí a umět se postarat o své věci.

Výzkumná studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rodičům doporučuje zvážit také dobré jméno tábora a prostředí, kde se nachází. Zda se v něm dítě potká s důvěryhodnými a zkušenými vedoucími a samozřejmě neškodí poptat se po osobním doporučení mezi známými.

Napomoci rodičům při jejich nelehké volbě mohou také internetové stránky České rady dětí a mládeže. Tato organizace sdružuje 98 členských organizací, které se dětem věnují. „Letní tábor má být pro dítě bezva zážitkem, na který bude s radostí vzpomínat,“ zdůraznil Zdeněk Roh. „Vzpomeňte si na své vlastní zážitky, kdy jste skoro brečeli, že tábor končí a vy se musíte vrátit domů,“ připomněl na závěr.