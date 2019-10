Podle Lídy Klímové, která výstavu 11 umělců, matadorů sochařského umění i mladých sochařů, a jejich 17 soch, zorganizovala, byla Třeboň ideální. „Je pestrá i vzdušná. Je tu historické centrum i parky, kde mohou díla vyniknout,“ vysvětluje k výstavě, která dala lázeňským hostům i Třeboňským nové cíle procházek a ukázala jim, že za uměním nemusí do galerií.

Půvabné jihočeské městečko ozdobily například sochy Eva a Strážce Olbrama Zoubka, které vedou dialog, či sousoší Rodina připravená k odjezdu Karla Nepraše, které padlo za oběť normalizační hysterii a bylo zničeno. Do Třeboně ho zapůjčila sochařova dcera Karolína. Dále zde vystavují Jasan Zoubek, Ondrej 4 Zimka, Michal Gabriel či Milan Kuzica. Jedním z autorů je sochař pocházející z Třeboně Petr Písařík.

Ten na dernisáž připadající na Dny otevřených ateliérů konajících se v sobotu a v neděli ukáže od 10.30 h v OA a SOU Třeboň návštěvníkům, jak vznikají jeho sochy. Po᠆užije materiál přímo od přihlížejících. „Hodila by se stará barová židle či staré sekyrky,“ vyzývá. Na místě předvede, co je to redesign. Připravena bude také beseda s Kurtem Gebauerem a dalšími vystavujícími umělci.

Dny otevřených ateliérů, při nichž se veřejnost setká s umělci a stane se svědky jejich tvorby, budou zahájeny v pátek v 17 h v galerii Tiskárny Karmášek, kde se uskuteční vernisáž výstavy skleněných plastik předního českého designéra Jana Čtvrtníka. Tam také bude v neděli představena v rámci DesignMarketu od 15 h tvorba mladých umělců, kteří většinou pracují doma a nemají vlastní ateliér. Součástí bude i módní přehlídka oblečení ze „sekáče“ a příspěvek o udržitelné módě.