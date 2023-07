Turisty může absence bezkontaktních plateb překvapit i v Třeboni, která je v letní sezóně hojně navštěvovaná. Jedním z míst, kde v lázeňském městě nezaplatíte kartou, je oblíbená Plzeňská restaurace v ulici Svobody na malém náměstíčku naproti městskému úřadu. "Zavedení plateb kartou neplánuji a to z toho prostého důvodu, že hned vedle restaurace je bankomat, takže zákazníci si snadno hotovost vyberou," vysvětlil absenci platebního terminálu provozovatel restaurace Pavel Bačák. Většina pravidelných zákazníků už si na nemožnost platit v restauraci kartou zvykla a problém s tím nemají ani turisté. "Že se tady neplatí kartou, jsem nevěděla, ale nevidím v tom problém, mám u sebe vždycky i dostatek hotovosti, protože nikdy nevíte. Důležité je, že se dobře najím," řekla Deníku Marcela Pánková, která přijela do Třeboně na dovolenou z Karlovarska.

Další restauraci, která nepřijímá hotovost, najdete v Jiráskově ulici přímo na Tyršově stadionu. „Sám kartu nepoužívám a mám rád hotovost, to je ten důvod. Lidé, kteří platí kartou, jsou všude evidovaní a kontrolovaní, společnosti o vás ví, kde zrovna jste i co nakupujete. Navíc občas se stává, že bezhotovostní platby nefungují a to se vám s hotovostí nestane,“ zdůvodnil své rozhodnutí hospodský Marian Pilarčík. Reakce lidí jsou podle něj různé. „Zákazníci někdy říkají, že je to škoda nebo rovnou odejdou. Najdou se ale i tací, kteří si pro hotovost dojedou a poté se vrátí," dodal.

S platební kartou si neškrtnou ani návštěvníci pláže Ostende u rybníka Svět. Vstupné i občerstvení je tu možné platit pouze v hotovosti. „Jsem stará škola a myslím si, že plastové karty peníze nenahradí. Sama kartou neplatím ani v obchodech. Navíc ta pláž je tu sto let a myslím si, že si nezaslouží mít tady nějaké novodobé vymoženosti,“ řekla s nadsázkou provozní areálu Zuzana Plucarová. Celý rekreační areál se nese v retro stylu a návštěvníci se tak vrátí do dob dávno minulých.

Naopak za ubytování v největším třeboňském autokempu naproti Schwarzenberské hrobce je možné na recepci zaplatit kartou už téměř deset let. "Asi tři roky zpátky jsme zaváděli také bezkontaktní platbu v baru a kuchyni. Je to pro zákazníky určitě pohodlnější, i když třeba na baru to limitujeme platbou nad sto korun, aby nám lidé neplatili například jedno pivo kartou,“ zdůraznil Jiří Neubauer mladší. Platby kartou jsou pro autokemp výhodou i vzhledem k zahraničním návštěvníkům, kteří tak nemusí řešit hotovost.