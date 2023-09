Slunečná sobota na samém sklonku léta vylákala 441 turistů na druhý pěší pochod Českou Kanadou – Kanadského tuláka, který zorganizoval Destinační management Česká Kanada. Vypravili se po druhé etapě Stezky Českou Kanadou, z Malého Ratmírova do Kaprounu.

Kanadský tulák 2 - Pochod Českou Kanadou na trasu z Malého Ratmírova do Kaprounu přilákal 441 fanoušků pěší turistiky. | Foto: Deník/Adam Hudec

Celkem 441 příznivců pěší turistiky (a taky desítky jejich psích parťáků) si nenechalo ujít pěší výšlap nazvaný Kanadský tulák 2 – Pochod Českou Kanadou v režii Destinačního managementu Česká Kanada. Jeho trasa tentokrát vedla po druhé etapě Stezky Českou Kanadou, z Chatového tábora Malý Ratmírov kolem Vysokého kamene (nejvyššího bodu Jindřichohradecka) až na náves obce Kaproun. Účastníci urazili trasu o délce zhruba 14,4 kilometru.

Po registraci na stánku na startu výšlapu v Malém Ratmírově, kde účastníci i za pomoci starosty Jindřichova Hradce Michala Kozára a starosty Dačic Miloše Nováka obdrželi mapu pochodu a pořadové číslo, se vypravili na trasu vedoucí kolem Krvavého rybníka, přes Kunžak, kolem Vysokého kamene až do Kaprounu. Po cestě na ně s občerstvením čekali dobrovolní hasiči ze Střížovic.

Cíl druhého pochodu byl situován na náves obce Kaproun, kde se o občerstvení starali dobrovolní hasiči z Kunžaku. Turisté, kteří dorazili do cíle a obdrželi na památku dřevěnou vypalovanou medaili s logem pochodu, u piva a klobásy čekali na vylosování cen.

Hlavní cenou byl vyhlídkový let nad Českou Kanadou, který věnovalo město Jindřichův Hradec, mezi další ceny patřily balíček lahůdek věnovaný městem Kunžak, poukázka na nákup sportovních potřeb od města Jindřichův Hradec, poukaz na vstup do Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci nebo zapůjčení elektrokol a vstupné do provaznického a leteckého muzea od města Deštná.

Vítěze z účastníků vylosovali Petr Král, starosta města Kunžak, Vladimír Novotný, člen valné hromady DM Česká Kanada, a Miluše Zdražilová, produktová manažerka DM Česká Kanada. Pokud měli účastníci štěstí, odnesli si i některou ze čtyřicítky menších cen – ty věnovala města Jindřichův Hradec, Dačice, Slavonice a Nová Bystřice.

Na start do Malého Ratmírova se turisté mohli přepravit bezplatnými autobusy z Jindřichova Hradce, stejně tak se po ukončení navrátili z Kaprounu přes Malý Ratmírov do Jindřichova Hradce.

Kanadský tulák se stal akcí, která své účastníky postupně provede po celé trase Stezky Českou Kanadou. Stezka měří 118 kilometrů, vede z Jindřichova Hradce do Dačic a je rozdělena do osmi denních etap. Všechny podrobnosti nejen o ní naleznete na webu www.ckanada.cz.

Třetí výšlap, tentokrát po třetí etapě stezky vedoucí z Kaprounu do Nové Bystřice, plánuje Destinační management Česká Kanada na duben roku 2024.