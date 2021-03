Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Zakoupíte tu například cibuli, papriky, květák, brambory, mrkev, celer, petržel, pastiňák, pórek, dýně, melouny, cukety, lilek, saláty, kedlubny, zelí, kapustu, červenou řepu a i další zajímavé druhy nebo odrůdy zeleniny, které v obchodech nejsou vidět.

Zelinář Petr Mastný přiblížil, že se chtěl v minulosti přestěhovat z města na venkov, jelikož chtěl dělat práci, která má smysl. „V první řadě žijeme v souladu s přírodou. V zimě se odpočívá. Od poloviny ledna se vysévají semínka ve vytápěném skleníku. Začíná se s ranou zeleninou: kapusta, pórek, kedlubny, saláty. Jen co sleze sníh a trochu vyschne pole, tak začínáme dělat na poli. Chemie se vždy musí použít, nikdo nechce zeleninu s červíky. Hnojivo je základ, hnůj kupujeme,“ vypráví Petr Mastný, když prochází velkým areálem.

„Je to rodinná farma, přes zimu vše zvládáme ve dvou lidech. Když je sezóna, tak se najímají brigádníci,“ přibližuje život na farmě v Doňově. Foliové skleníky mají délku 500 metrů. „Je tady strašně moc ruční práce. Areál má patnáct hektarů. S cibulí je práce nejméně. Naší specialitou je barevná zelenina. Máme například řepu červenou, bílou. Barevnou mrkev. Ta se také v obchodech neprodává. Novinkou letoška je kysané zelí. To prodáváme nyní do vyprodání zásob,“ sdělil zelinář. Do budoucna má spoustu plánů. „Chtěl bych vysázet ovocné stromy: švestky, meruňky…Nelze říci, že o něco není zájem. Lidé chtějí všechno,“ zamýšlí se zelinář.