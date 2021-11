Policisté uvedli, že autobus jedoucí ve směru na Písek přejel do protisměru a havaroval do stoky na silnici mezi Pištínem a Sedlecem. V autobuse cestovalo několik pasažérů, nikdo z nich se nezranil - řidič při nehodě utrpěl lehké zranění.

Podle informací Zdravotnické záchranné služby JČK se podle prvotních informací na místě měly nacházet čtyři zraněné osoby. To se však nepotvrdilo. Lehce zraněný řidič byl po ošetření převezen na úrazové oddělení krajské nemocnice.

Řidiči by při projíždění místem nehody měli dávat zvýšený pozor, a to nejméně do 11 hodin dopoledne.