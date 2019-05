Podle slov třeboňského starosty Jana Váni se nyní doplní návrh studie o další stupně projektového materiálu. "Poměrně zdevastované prostranství před obchody by měly nahradit záhony a nějaký vodní prvek. Také tam zůstane prostor na umístění vánočního stromu, kolostavu a laviček", popsal plánovanou obnovu.

Samotnou rekonstrukci náměstíčka na Hliníku by město chtělo zahájit letos v září a hotovo by mělo být do konce roku.