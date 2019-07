Potvrdil to hlubocký radní Jindřich Soukal. „Narůstá počet návštěvníků, kteří k nám připlují po řece vlastní nebo půjčenou lodí,“ uvedl hlubocký radní, který má na starost cestovní ruch ve městě. Přispívá tomu i fakt, že si tady milovníci vody mohou půjčit motorovou loď, aniž by složily kapitánské zkoušky.

Centrem rekreačního využití horní Vltavy se tak stává právě město Hluboká, kde zhruba před čtyřmi roky začal fungovat jeden z největších rekreačních přístavů. Kromě míst pro dlouhodobá stání poskytuje přístav především bezpečný azyl pro připlouvající malé lodě turistů, kteří chtějí strávit v Hluboké nad Vltavou a jejím okolí noc či pár dní. Ti mají k dispozici pětatřicet míst, kde mohou využít přípojky vody i elektřiny. Přístav nabízí i sociální zázemí, možnost občerstvení a půjčení jízdních kol i dalšího sportovního vybavení.

„Narůstá i zájem o plavbu lodí po Munickém rybníku,“ popsal Jindřich Soukal další hlubockou turistickou atrakci. Loď přepraví turisty z Hluboké nad Vltavou do loveckého zámku Ohrada, kde sídlí Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství a do přilehlé zoologické zahrady. V červenci a srpnu loď jezdí denně od 10 do 19 hodin podle jízdního řádu.

Podle hlubockého radního nemálo turistů z celkového počtu návštěvníků města přijíždí po cyklostezce z Českých Budějovic. „Nyní jsme aktuálně zprovoznili od prvního července přívoz v Purkarci. Lidé tak tak využít této dopravy přes řeku a přesunout se i s koly na pravý břeh, kde najdou tábořiště,“ popsal Soukal možnosti pro cykloturisty v této místní části města Hluboká nad Vltavou. „Počet turistů, kteří se z levého břehu Vltavy přesunou za pomoci některé z přepravních služeb na pravý břeh, každoročně narůstá," dodal Jindřich Soukal.

Novinkou letošního roku je podle Tomáše Polanského, produktového manažera destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko, přívoz v Purkarci. Ten jezdí v červenci a v srpnu každý den od 10 do 18 hodin. Odjezdové časy jsou po domluvě a podle zájmu cestujících. Rezervace pro jednotlivce je možno provést kdykoliv v rámci provozní doby přívozu na telefonním čísle 602 834 708. „Skupinové objednávky je potřeba uskutečnit jeden den předem. Dřívější či pozdější časy na objednávku den předem nebo po domluvě. Nejdéle však do setmění," řekl. Přívoz v Purkarci vyplouvá ze stálého kotviště na levém břehu pod penzionem U Anděla k malému molu vedle tábořiště na pravém břehu. Přívoznická loď přepravuje pouze pěší a cyklisty, není bezbariérová. Přívoz je provozován za podpory dotačního titulu Jihočeského kraje.

S nástupem prázdninové letní sezóny za velký pozitivní posun v nabídce pro turisty považuje radní Jindřich Soukal změnu otvírací doby Dolní zahrady hlubocké zámku. Správa zámku totiž od začátku letošního roku kvůli vandalům a ochraně stromů v ní radikálně omezila provozní dobu. „Tu se nám nyní podařilo při jednání s památkáři změnit,“ dodal Jindřich Soukal. Vedení města se společně se zástupci Národního památkového ústavu dohodli, že do konce října se zahrada uzavře až ve 23 hodin a ráno se zpřístupní v 8 hodin. „Myslím si, že prodloužená otevírací doba udrží atraktivitu tohoto místa pro turisty, ale i pro obyvatele našeho města. Snažíme se spolupracovat přímo s těmi cestovními agenturami a kancelářemi, které k nám turisty přivážejí. Kontaktujeme je, aby turisté už před příjezdem dostali od nás informace, jakým způsobem se v interiéru zámku, ale i v jeho zahradách mají chovat,“ dodal hlubocký radní.

Turistická nabídka města Hluboká nad Vltavou neláká jen k prohlídce památek, muzeí nebo galerií. Sportovně založení turisté před prohlídkou zámku nebo zoologické zahrady mohou dát přednost návštěvě sportovně relaxačnímu areálu, kam ročně zavítá přibližně sto tisíc návštěvníků.

Turisté areál najdou na konci cyklostezky spojující České Budějovice a Hlubokou nad Vltavou u řeky pod zámkem. Je jedním z nejrozsáhlejších venkovních hřišť v republice, kde mohou aktivně trávit volný čas rekreační i aktivní sportovci - rodiny s dětmi, handicapovaní lidé, vozíčkáři i senioři – v čisté přírodě s výhledem na romantický zámek.

Na děti tu čekají překážky a prolézačky dvou lanových parků a další sportovní lákadla – bungee trampolíny, skákací hrady, minigolf nebo obří houpačka. Zájemci si mohou poměřit své síly na kurtech pro plážový volejbal, zahrát si badminton, stolní tenis, softball nebo basketbal ale i na letošní novince – boulder lezecké stěně. „Nově jsme nainstalovali u pláže koupací molo a rozšířili nabídku zapůjčení vodních atrakcí. Návštěvníci si mohou vybrat šlapací kajaky, šlapací padlleboardy, k dispozici mají i velký padlleboard s nosností pro deset lidí,“ upřesnil ředitel areálu a předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.

Dodal, že v areálu si lze vypůjčit i koloběžky, elektrokola nebo in-line brusle a vydat se po přilehlé cyklistické stezce do okolní přírody nebo do Hluboké nad Vltavou.