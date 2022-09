Přípravné práce na rekonstrukci začnou už dnes. "Bude obnažena část nosné konstrukce mostu mimo vozovku a dojde k přípravám na opravu spřažené desky a izolací. Tyto přípravné práce budou probíhat mimo hlavní komunikaci I/34 bez omezení v provozu, a to po dobu zhruba tří týdnů," upřesnil za Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Adam Koloušek.

Zhruba na konci září se ale práce přesunou na frekventovanou silnici pod kterou most s evidenčním číslem 34-012.2 vede. "Řešený most už vykazuje závady, které je potřeba odstranit jako například zatékání do rámů mostu a narušený izolační systém mostu. Během opravy tak bude provedena kompletní výměna mostního svršku včetně izolace. Dále pak dojde k výměně mostního vybavení a obnově vodorovného dopravního značení," popsal průběh oprav Adam Koloušek.

Zatím podle něj není jasné, jestli se silnice během rekonstrukce mostu uzavře úplně nebo zůstane alespoň částečně průjezdná. "O podrobnějších informacích o opravě mostu a dopravních omezeních, které budou se stavebními pracemi souviset budeme včas informovat," uzavřel za ŘSD Adam Koloušek.