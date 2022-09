"Je to Otevřené mistrovství České republiky v klasických parašutistických disciplínách, kde se mohou účastnit i cizinci, z toho se poté berou výsledky na mistrovství České republiky, kde jsou pouze domácí závodníci a ještě v tom máme Jindřichohradecký pohár v parašutismu," upřesnil.

Zdroj: urbanová jana

Parašutisté soutěží v individuální akrobacii a v přesnosti přistání, kdy se musí trefit do terče na zemi. "Na tu placku přivede padák kde kdo, ale šlápnutí na tečku uprostřed, která má dva centimetry a je to vlastně nula, tak na to už musí být opravdu zkušení parašutisté," přiblížil Jiří Dvořák. Závodníci se snášejí k zemi s padáky typu křídlo, které jsou snadněji ovladatelné.

Balónové žárovky opět nadchly, na hradecké letiště dorazily přes dva tisíce lidí

Své želízko v ohni má v soutěži také Jindřichův Hradec. Jako téměř každý rok se účastní Michaela Mynářová, která skáče s padákem už 25 let. "K parašutismu mě přivedl můj otec a proto mám k tomu vztah od mala. Baví mě hlavně ten pocit, když vyskočíte z letadla s padákem na zádech a v podstatě se tak zachráníte. A pak také samozřejmě to samotné závodění a touha po nějakém úspěchu," popsala parašutistka Michaela Mynářová, která je už několikanásobnou mistryní republiky a čerstvou držitelkou druhého místa na světovém poháru v italském Bellunu. Během seskoků prý žádnou krizovou situaci s padákem ve vzduchu zatím nezažila. "Jediné, co se mi přihodilo, že jsem měla asi před dvěma lety úraz, kdy jsem špatně přistála a zlomila si kotník," zavzpomínala.

Závody parašutistů na jindřichohradeckém letišti končí v sobotu. Předpověď počasí ale není příliš příznivá a organizátoři doufají, že se jim i přesto podaří vzlétnout.