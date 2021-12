Když může, tak pomůže

Potěšit se svým pekařským umem rozhodla zároveň i těžce pracující zdravotníky v okresní nemocnici. „Letos jsem se zapojila do akce Peču sobě, peču tobě prvně,“ prozradila sympatická maminka.

Podle ní má projekt zvláštní poslání. „Osobně se řídím mottem: Když můžu, ráda pomůžu. Alespoň takto sestřičkám a lékařům vykouzlíme úsměv na tváři, je to jen malé poděkování za náročnou práci,“ míní Veronika, která je povoláním farmaceutická asistentka.

Všem nasazeným zdravotníkům u covidových pacientů na dálku přeje mnoho sil. „Také bych jim vzkázala, ať vydrží, že snad covid už brzy skončí a budou se moci vrátit do běžných kolejí,“ řekla Veronika. „Prožijte pokud možno klidné svátky, vaší profese si moc vážíme, to, co děláte, dává smysl,“ dodala s tím, že jim snad domácí dobroty ulehčí život.

Peče celá rodina

V Lomnici nad Lužnicí peče také celá rodina. Manželé Karolína a Jiří Navrátilovi se rozhodli naplnit se svými příbuznými dokonce deset papírových krabiček. „Pekli jsme už loni a letos jsme to chtěli rozjet ve větším, přispěje i moje maminka a sestra,“ prozradila Karolína. Pomáhaly i děti, osmiletá Julie a čtyřletý Josef. „Pekli jsme s mamkou perníčky, vykrajovali jsme je,“ vysvětlila Julie.

Podle Karolíny si zdravotníci zaslouží poděkování a dobré skutky se mají dělat nejen o Vánocích. „Je to nedoceněné povolání, které by si pochvaly zasloužilo neustále, a tahle doba covidová na jeho důležitost ještě více upozornila,“ míní.

Akcí Peču sobě, peču Tobě podpořili jindřichohradeckou nemocnici

Když to někomu ušetří práci, tak nápad upéct zdrevotníkům podle této mladé kosmetičky stojí za to. „Připravili jsme už vanilkové rohlíčky, linecké i perníčky. Zrovna děláme pracny a chystáme se i na nepečené cukroví,“ shrnula za rodinný tým.

Kritiky mají dost

Podle Jiřího je v současnosti důležité zastat se zdravotního personálu, protože neustále čelí kritice. „Ozývá se nyní řada odpůrců a kritiků, což není hezké. Loni přece jenom lidé více drželi při sobě. Nikdo doktory a sestřičky už moc nechválí za to, že pracují nad rámec svých povinností, mnoho hodin a dobře, přestože si to zaslouží,“ myslí si.

Zdravotníkům by Navrátilovi společně přáli méně práce a více odpočinku. „Také pevné nervy se všemi pacienty a ať jim darované cukroví chutná,“ poznamenali manželé společně.

Distribuci zajistí hasiči

Jak upřesnil starosta SDH Stříbřec Martin Dobeš, hasiči zajišťují akci technicky a logisticky, ale pečou nejen členové sboru. "Především jde o kamarády, kolegy z práce a celé jejich rodiny, hlavně manželky. Minulý rok jsme podobnou akci dělali v Jindřichově Hradci po vzoru Prachatic, kde se inspirovala nápadem moje manželka Lenka,“ podotkl Dobeš.

Loni se jim projekt opravdu vydařil. Od dobrovolných pekařek z asi dvaceti domácností vybrali 33 krabiček a předali je 21. prosince. „Letos to vypadá, že snad bude cukroví mnohem více. K předání v nemocnici v Jindřichově Hradci dojde ve středu ráno. Podporuje nás i restaurace Šupina a Šupinka z Třeboně, ke každé krabičce nám dá pro zdravotníky svou specialitu, makový pudink,“ zmínil závěrem starosta hasičů.

V Hradci vám udělají na alkohol i vlastní etiketu, lze si vybrat ze čtyř výrobků