Na hrázi Klenovského rybníka nalezli granáty

Novobystřicko - Nález munice nahlásil muž na policejní linku v sobotu odpoledne. Na místo hned vyrážel pyrotechnik.

Granát. Ilustrační foto.Foto: archiv deníku

S ohledem na aktuální výlovy rybníků a také lesy a vůbec krajinu poničené víkendovou bouří se na Hradecku může snadno přihodit, že lidé naleznou starou válečnou munici. Tak jako se to stalo například minulou sobotu odpoledne na hrázi Klenovského rybníka.



„Nález oznámil muž na tísňovou linku policie. Na místo se ihned dostavili policisté z obvodního oddělení Nová Bystřice, kteří provedli zajištění místa nálezu,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Hana Millerová. Pokračovala, že na místo dorazil také pyrotechnik z Českobudějovicka.



„Zjistil, že se jedná o munici z druhé světové války. Granáty zajistil a odvezl je k bezpečné likvidaci,“ dodala mluvčí a upřesnila, že policejní specialisté následně ohledali okolí místa nálezu kvůli další možné munici. Žádnou už ale nenalezli.



Hana Millerová zdůrazňuje, že v případě nálezu starých granátů či podobných předmětů je potřeba s municí nemanipulovat. „Nálezce by neměl na tyto předměty sahat, přemisťovat je nebo je třeba nakládat do auta a převážet. Důležité je okamžitě volat linku 158 a setrvat na místě do příjezdu policejní hlídky, to třeba kvůli upřesnění konkrétního místa nálezu,“ upozornila mluvčí.