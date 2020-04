Po vyhlášení nouzového stavu dostali všichni zaměstnanci firmy, ve které pracuje, nabídku, že si mohou vzít dovolenou, náhradní volno nebo zůstat doma na ošetřovném.

„Zachovali se k nám dobře. Kdo nechtěl být doma, mohl do práce chodit dál. Rozdělili nás na dvě skupiny, které spolu nesmí přijít do styku a střídají se po týdnu. Pokud by někdo z jedné skupiny onemocněl, šli by všichni do karantény a nastoupila by druhá parta. Já jsem se rozhodla chodit dál do práce. Nemoci se nebojím. Nemám strach, protože doma nemám žádného stařečka, kterého bych případně mohla nakazit,“ dodala zahradnice.

Lidé, kteří jsou kvůli omezení pohybu téměř pořád doma, chtějí sázet, proto je o narašené a nakvetlé jarní zboží velký zájem. Co by se neprodalo, muselo by se vyhodit a ztráty by byly obrovské. Zákazníci ale do zahradnictví chodí různí a občas se omylem prořeknou, že vlastně karanténu moc nedodržují.

„Vysvětlovala jsem třeba jednomu z nich, že musí rostliny denně zalévat a on řekl, že na čtrnáct dnů odjíždí pryč. Další sem přijeli až z Prahy, jen na nákup. To vůbec není ohleduplné vůči ostatním. Pochopím ty, kteří sem utekli na chaty, v podstatě tu teď žijí a chtějí si sázet stromy nebo kytky. Tam je jasné, že jdou nakoupit k nám. Ze začátku mne také hodně překvapovalo, že bylo mezi zákazníky obrovské množství seniorů. Zřejmě ta nařízení vůbec nepochopili. A nejde o lidi, kteří by nikoho jiného neměli. Chodí sem i v párech a nakupují pro celé rodiny. Spousta lidí to prostě vůbec neřeší,“ myslí si Klára Tichá.

Zahradníci by také měli při komunikaci se zákazníky dodržovat dvoumetrové rozestupy. „Bohužel to v běžné praxi není pokaždé možné. Vybíráme s nimi stromy a květiny, podáváme jim je a stane se, že jsme u sebe blíž. Ale jak už jsem řekla, nebojím se a jsem ráda, že můžu dál chodit do práce,“ řekla na závěr.

