Ani Českokrumlovsko ani Lipno, ale Českobudějovicko – Hlubocko a Toulava. To jsou oblasti, kam v uplynulém roce zamířilo nejvíce domácích turistů. Vyplývá to ze statistické studie, kterou si nechala udělat Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

Jak uvedl analytik JCCR Michal Šindelíř, zatímco Českokrumlovsko vloni navštívilo celkem 1 854 120 lidí, na Toulavu zamířilo o zhruba 820 tisíc návštěvníků více, do Českobudějovicka –Hlubocka ještě o milion více. „Českokrumlovsko bylo ale oblastí s nejvyšší zahraniční návštěvností,“ dodal.

Ředitel JCCR Jaromír Polášek uvedl, že studie je unikátní tím, že byla vytvořena na základě zbytkových dat mobilních operátorů. „Jihočeská centrála cestovního ruchu tak získala velmi unikátní data o typu, pohybu či původu turistů na jihu Čech a délce jejich turistických návštěv regionu v tomto období,“ zdůraznil.

Jižní Čechy - Přilákat do regionu více turistů. To si před časem stanovili v Jihočeské centrále cestovního ruchu (JCCR). „Naším cílem bylo jednak přilákat více domácích turistů, jednak rozložit jejich zájem po celém Jihočeském kraji rovnoměrně,“ shrnula záměr hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

DOMÁCÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Podle Jaromíra Poláška, ředitele JCCR, s tím měla pomoci studie, již si nechala JCCR zpracovat. Hlavním zdrojem informací byla přitom zbytková data mobilních operátorů. „S těmi čísly pracujeme a snažíme se na jejich základě modelovat nabídku,“ nastínil Jaromír Polášek strategii. Měřenou destinací byl kraj prostřednictvím svých jedenácti turistických oblastí.

„Z výsledků analýzy je zřejmé, že v kraji celkově převažovali domácí návštěvníci, kteří zde strávili i více dnů než návštěvníci zahraniční. Obecně lze říci, že domácí hosté navštěvovali region častěji a strávili zde delší dobu než cizinci,“ konstatoval Jaromír Polášek s tím, že jižní Čechy loni navštívilo celkem 6 482 655 lidí. „Čtyřicet sedm procent bylo cizinců, padesát tři procent bylo českých návštěvníků,“ doplnil.

Co se týče národnosti, tak k nám do regionu dle jeho slov v loňském roce mířili především Rakušané a Němci. „Domácí výletníci, tedy ti, co v kraji stráví jen část dne, a turisté – ti, co v kraji alespoň jednou přenocují, pocházeli nejčastěji ze Středočeského kraje a Prahy,“ uvedl ředitel JCCR.

ČESKOBUDĚJOVICKO-HLUBOCKO

Studie nabídla také jednu zajímavou skutečnost, a to že více než na Krumlovsko a Lipno jezdí Češi na dovolenou do turistické oblasti Toulava a Českobudějovicko–Hlubocko. Zatímco Českokrumlovsko v loňském roce navštívilo 1 854 120 lidí, Českobudějovicko-Hlubocko téměř tři miliony. Potvrdil to i předseda spolku Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný. „Naší cílovou skupinou jsou nejen Češi, ale také Jihočeši. Budějčáci, Táboráci, ti u nás dělají ohromné tržby. To oni sem jezdí na prodloužené víkendy. Jsou to také právě jihočeští návštěvníci, kteří dokáží cestovní ruch udržet, když bude krize,“ řekl.

Pomyslné prvenství je podle Jaromíra Poláška způsobeno také tím, že je Český Krumlov především sezonní destinací. „Ubytovací kapacity, které nabízí z hlediska přenocování, jsou nedostačující, a to je výhoda právě pro Českobudějovicko - Hlubocko,“ vysvětlil.

Uvědomují si to i sami Krumlovští, i proto podle Josefa Hermanna, prvního místostarosty města, majitele domů pořád láká měnit je na ubytovací kapacity. „Je pravda, že městu chybí velký hotel. Proto se tím investoři budou v budoucnu jistě zabývat. Poptávají se na prostory na Chvalšinské pro výstavbu hotelu, bylo by třeba vyřešit chátrající hotel Vyšehrad,“ uvedl. „Rozhodně ale nechceme, aby se z města stala jedna velká ubytovací zóna a aby se obytné domy měnily na ubytování pro turisty,“ zdůraznil.