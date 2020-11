NÍZKÝ PŘÍRŮSTEK NEZNAMENÁ VÍTĚZSTVÍ

Od soboty do neděle přijaly dle ředitelky krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové laboratoře k vyšetření v regionu 266 suspektních vzorků a devět vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 74 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 45 žen a 29 mužů.

"Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (37), Strakonicku (17) a Táborsku (14). V devětadvaceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v devíti v zaměstnání. Jeden se týkal škol. Nově onemocnělo sedm zdravotníků a pět klientů sociálních služeb. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ informovala tiskovým servisem Kvetoslava Kotrbová.

ZŮSTAT PŘI ZEMI

Tak nízký nedělní přírůstek měli hygienici naposledy na začátku října, kdy 4. 10. bylo 76 nově potvrzených. "Není možné nižší výskyty posledních dnů přeceňovat, musíme zůstat na zemi a dodržovat nastavená pravidla, protože velká část populace se s infekcí dosud nesetkala a je tedy vnímavá, ale i celorepubliková čísla v evropském kontextu dat ECDC ukazují trend pozvolného trvalého poklesu v naší zemi," zmínila ředitelka hygieniků a dodala, že i stav aktuálně pozitivních osob v kraji je srovnatelný s počátkem října.

Ze stávajících 5 108 aktivních případů covid-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 249 na Českobudějovicku, 925 na Táborsku, 770 na Jindřichohradecku, 704 na Strakonicku, 688 na Písecku, 397 na Prachaticku a 375 na Českokrumlovsku. 383 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění covid-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 112 902 osob. V povinné karanténě se k nedělní osmnácté hodině nacházelo 1 514 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o devět na 9 574,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 15 788 žen a 13 809 mužů. Z celkových 29 597 dosud potvrzených případů je 9 194 z Českobudějovicka, 5 227 z Táborska, 4 051 z Jindřichohradecka, 3 623 z Písecka, 3 313 ze Strakonicka, 2 218 z Prachaticka a 1 971 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 2 335 dětí ve věku do 14 let. 3 154 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, dalších 3 829 do kategorie 25 až 34 let, 5 125 do kategorie 35 až 44 let, 6 104 případů do kategorie 45 až 54 let a 4 335 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 4 715 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.