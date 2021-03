Od pondělního večera do úterý přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 1662 suspektních vzorků a 21 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili k úterní 18. hodině celkem 916 pozitivních případů, to je o 140 méně než v úterý před týdnem. K nemocným přibylo 426 žen a 490 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (214), Písecku (200), Jindřichohradecku (163), Strakonicku (137) a Táborsku (120), dále na Prachaticku (52) a Českokrumlovsku (30).

„V téměř dvou stech šedesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině. V necelých padesáti šlo o přenos na pracovišti. Osm případů se týkalo škol, pěti zdravotnických zařízení a čtyři klientů či zaměstnanců sociálních služeb. Osm osob se infikovalo v zahraničí – šest v Německu, jedna v Bulharsku a jedna v Ekvádoru. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 12 097 aktivních případů je jich evidováno 2 530 na Českobudějovicku, 2 294 na Jindřichohradecku, 2059 na Táborsku, 2 016 na Písecku, 1 636 na Strakonicku, 891 na Českokrumlovsku a 671 na Prachaticku. Celkem 1 263 nemocných v souvislosti s koronavirem od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 204 555 PCR vyšetření. V povinné karanténě se nacházelo 5 010 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o jedenadvacet na celkových 13 774,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 40 838 žen a 37 284 mužů. Z celkových 78 122 dosud potvrzených případů je 21 946 z Českobudějovicka, 12 892 z Táborska, 12 733 z Jindřichohradecka, 10 125 z Písecka, 8 853 ze Strakonicka, 6 057 z Českokrumlovska a 5 516 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 7 495 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 501 ve věku do čtyř a 2 781 od pěti do devíti let a dále 3213 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 7492 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 3 472 do kategorie 15 – 19 let a 4 020 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 10 188 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 13 321 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 15 081 případů, do kategorie 45 až 54 let a 11 166 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 13 379 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho je 6 142 seniorů starších 75 let.

Testování ve firmách

KHS spolupracovala a spolupracuje s podniky na nastavení parametrů testování a kontrole průběhu a výsledků testování zaměstnanců.

„Testování je v řadě případů vzhledem k typu podniků logisticky skutečně náročný proces, jehož cílem by mělo být efektivní odhalování bezpříznakových nosičů, nikoliv sankce. Proto se snažíme radit a konzultovat, ale máme samozřejmě i své kontrolní povinnosti. My jsme v minulých dnech dotčené firmy aktivně oslovili přes datové schránky a nastavili jsme si parametry komunikace, kdy nám testující subjekty hlásí aktuální výsledky testování, především počet antigenně pozitivních a následně počet potvrzených pozitivních případů formou PCR testů, samozřejmě počet testovaných a počet zaměstnanců. Tento způsob komunikace nám umožňuje výsledky získávat a vyhodnocovat průběžně,“ uvedla ředitelka odboru hygieny práce KHS Radmila Řepová.

„Máme k dispozici údaje z testování ve 227 velkých firmách v kraji, kde bylo protestováno 37 607 osob z celkového počtu 50 639 zaměstnanců a bylo zaznamenáno 468 pozitivních výsledků antigenní testů. Následně bylo verifikací zjištěno 185 pozitivních případů metodou PCR. Vidíme tedy, že podíl pozitivních případů se pohybuje do půl procenta z dosud testovaných. Nezaznamenali jsme dosud ani žádné významnější ohnisko na pracovištích, počet pozitivních zaměstnanců v jednom podniku byl maximálně do osmi,“ doplnila ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

KHS Jihočeského kraje