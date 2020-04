Laboratoře v regionu vyšetřily podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové 244 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19.

"Pozitivních bylo pět případů. U všech se jednalo o přenos nákazy kontaktem s již dříve pozitivně testovanými osobami, které jsou umístěny v karanténě. Pro podezření na onemocnění bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 6482 osob. V povinné karanténě se ke čtvrteční 18. hodině nacházelo aktuálně 687 Jihočechů,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Nejméně "nakažený" region

V porovnání s ostatními kraji České republiky z hlediska relativního výskytu onemocnění COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtenému na 100 tisíc obyvatel regionu, jsou nadále jižní Čechy s 21,38 nemocnými na 100 tisíc obyvatel nejméně „nakaženým“ regionem v republice. Druhý nejnižší relativní výskyt COVID-19, konkrétně 27,35 nemocných na 100 tisíc obyvatel, vykazoval ve čtvrtek Jihomoravský kraj, kde se testuje projekt chytré karantény. Nejvyšší pak Praha (98,02 / 100.000).

Kde budou fungovat o Velikonocích odběrová místa

V souvislosti s velikonočními svátky bude podle šéfky jihočeských hygieniků značně omezen provoz odběrových míst, kterých je nyní v kraji celkem sedm. „V průběhu Velikonoc bude fungovat odběrové místo u Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a to vždy v době od 9 do 16 hodin. Odběrové místo v areálu strakonické nemocnice bude v provozu pouze v sobotu 11. dubna a v pondělí 13. dubna od 9 do 11 hodin. Ostatní odběrová místa budou zavřená,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ke čtvrteční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 80 žen a 56 mužů. „Z celkových 136 nemocných má čtyřiatřicet trvalé bydliště na Strakonicku. Dvaadvacet na Českokrumlovsku, třiadvacet na Českobudějovicku, dvacet na Prachaticku, čtrnáct na Táborsku, patnáct na Jindřichohradecku a osm na Písecku,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Počet uzdravených se v regionu ve čtvrtek nezměnil a zůstává na čísle pět. Oproti středě došlo ve statistice k formální změně počtu nemocných na Táborsku (-1) a Jindřichohradecku (+1). „Z důvodu původně chybně uvedeného místa trvalého bydliště došlo ke statistickému přesunu jedné pozitivně testované osoby z Táborska na Jindřichohradecko. Souhrnné údaje tak ovlivněny nebyly,“ dodala Jitka Luňáčková.

Mezi nemocnými je šest dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, pětadvacet v kategorii od 25 až 34 let, pětadvacet v kategorii od 35 do 44 let, dvacet v kategorii od 45 do 54 let a devatenáct v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 9. 4. 2020, 18. hod.)

Celkový počet potvrzených případů 136 (denní přírůstek +5)

Celkový počet osob indikovaných k testování 6482

Počet testovaných vzorků za 24 hod. 244

Počet karantén (aktuálně) 687

Celkový počet uzdravených: 5 (denní přírůstek 0)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s COVID-19: 1 (denní přírůstek 0)

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 34 (denní přírůstek 0)

Českokrumlovsko 22 (denní přírůstek 0)

Českobudějovicko 23 (denní přírůstek +3)

Prachaticko 20 (denní přírůstek +2)

Táborsko 14 (denní přírůstek -1) (pozn.: statistický přesun mezi okresy

Jindřichohradecko 15 (denní přírůstek +1) podle místa trvalého bydliště)

Písecko 8 (denní přírůstek 0)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 80

Muži 56

Nemocní podle věku:

0-14: 6

15-24: 13

25-34: 25

35-44: 25

45-54: 20

55-64: 19

65+ : 28