Na Jindřichohradecku jsou tisíce lidí stále bez proudu

Jindřichohradecko – Bezmála deset tisíc domácností na Jindřichohradecku se probudilo do tmavého a chladného rána bez elektrické energie.

Nedělní silný vítr způsobil výpadek proudu na rozsáhlém území od Starého Města pod Landštejnem přes Novou Bystřici, Stráž nad Nežárkou, Jindřichův Hradec až po Strmilov. Podle informací tiskového mluvčí společnosti E.on Vladimíra Váchy v době největší kulminace poruch kolem 10. hodiny dopoledne bylo bez proudu na 25 tisíc domácností napříč Jindřichohradeckem. V pondělí ráno zůstávalo bez energie zhruba 9800 domácností. „Největší problém spočíval v tom, že jsme se v neděli vůbec nedostali do těch lesních úseků, kde budeme pracovat v pondělí a budeme pokračovat na znovuzprovozňování. Nicméně až nyní ráno nebo během dopoledne zjistíme, jak vypadá situace v lesních úsecích, jaký je tam rozsah škod a teprve potom budeme moci rozhodnout, jak rychle se nám to podaří zprovoznit,“ říká. K rozhodnutí podle Vladimíra Váchy dojde zřejmě po zasedání krizového štábu společnosti kolem poledního. „Tam se zřejmě rozhodne o tom, která místa budeme schopni zprovoznit během pondělního dne, a která zůstanou bez dodávek třeba až do úterý. O tom bude jasno, až si zmapujeme rozsah toho, jak to vypadá v místech, kam jsme se v neděli nedostali,“ pokračoval ve vysvětlování mluvčí energetické společnosti.



Bez dodávek i nadále zůstávají například v Mostech, v Kunžaku, v Malém Ratmírově, v Nové Olešné, ve Strmilově, v Palupíně, v Rapšachu, v Číměři, rekreační lokality v Nové Bystřici nebo Lásenici. Bez proudu jsou také v Lomech, Člunku, Stráži nad Nežárkou, Hůrkách, Blatě, Dolní Lhotě, Příbrazi, Lutové nebo ve Starém Městě pod Landštejnem.



Právě ve Starém Městě pod Landštejnem se s výpadkem proudu potýkají od nedělních 9 hodin. Starostka Alena Šindlerová říká, že bez proudu je celá obec včetně obchodu, úřadu, ale i školy. „Rodiče s dětmi museli zůstat doma, škola je zavřená,“ upozornila starostka. Velkou komplikací pro zhruba polovinu obyvatel Starého Města je také to, že je mimo provoz i obecní kotelna. Podle informací Aleny Šindlerové jsou tak lidé bez dodávek tepla a doma se jim tak teplota pohubuje kolem deseti stupňů. „Je to dost výrazný problém. Kotelna je řízena elektronikou. Lidé samozřejmě nemohou využít ani žádné přímotopy,“ podotkla. „Protože jsme takový zapomenutý kraj, tak nás určitě budou řešit až jako poslední,“ obává se starostka. Dodala, že po celou neděli rovněž nefungoval signál mobilních telefonů. Lidé se nemohli nikam dovolat. „Budeme se nad tím muset zamyslet, protože tady kdyby se něco stalo, tak nikdo nezavolá ani sanitku. Budu se muset poradit s někým z bezpečnostního systému, abychom měli aspoň nějaké spojení s náhradním zdrojem, abychom se v těchto případech mohli na někoho dovolat. Lidi tady byli opravdu nešťastní. Je to tady úplně odříznuté,“ podotkla starostka. Kromě výpadků proudu museli staroměstští hasiči řešit také popadané stromy.



Neprůjezdná silnice byla v neděli ze Starého Města do Nové Bystřice. V jednom místě tam spadlo dvacet stromů. Další zásah pak místní hasiči provedli i na silnici ve směru na Landštejn.



Vichřice v neděli nelámala jen stromy, ale ničila i střechy. Například v Jindřichově Hradci ve Fruku museli ale kromě zničené střechy na jedné z budov v areálu firmy řešit také bezproudí. S tím se podle ředitele likérky Josefa Nejedlého potýkají i v pondělí. „Elektřina nejde ani v okolních firmách, například v Husky nebo u Kollera. Musel jsem poslat domů osmdesát zaměstnanců. Na ČEZu nám řekli, že to možná nebude spravené ani v pondělí, dokonce možná ani v úterý, ale třeba taky až ve středu. Potřebovali bychom vyrábět, teď před Vánoci je důležitá každá hodina, a zatím ani netuším, jestli budu v úterý moct pustit výrobní linku nebo ne,“ řekl.



Na střeše, kterou nedělní vítr odloupl z budovy prodejny jako slupku z pomeranče, se podle jeho slov už začíná pracovat. „Musíme postavit lešení a budovu preventivně přikrýt, aby už dovnitř dál nepršelo. Všechny podhledy už tam jsou nyní promáčené,“ vysvětlil Josef Nejedlý.



Město nad Vajgarem zůstalo podle jindřichohradeckého starosty Stanislava Mrvky ušetřené toho nejhoršího. „Škody na veřejném majetku v Hradci jsou z hlediska toho, co se dělo ve zbytku okresu, nepodstatné. Služby města začínají po celém městě uklízet, ale nemáme žádné zásadní škody. Obecně největší problém je samozřejmě s elektřinou po celém území našeho okresu. U nás jsme měli krátkodobý výpadek v Otíně, a potom třeba v Buku a v Políkně, tam proud nešel ještě před hodinou,“ sdělil v pondělních devět hodin ráno.