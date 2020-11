V Jindřichově Hradci má město přichystané bytové prostory pro lidi bez domova, kam by je umístilo v případě karantény. Ve městě pobývá nyní 17 lidí bez domova.

Podle mluvčí města Jindřichův Hradec Elišky Čermáková se nedá se říci, že by byli tito lidé problémoví. „Nejsou konfliktní a nemusíme s nimi řešit žádné větší problémy,“ sdělila. Kdispozici bude pro bezdomovce i doprovodná sociální služba, která zajistí jídlo a nákup. „Na jaře jsme se takto starali o jednoho člověka bez domova, kterému byla nařízena karanténa. Teď zatím nemáme žádný případ. Pokud by bezdomovec byl pozitivní, pak by se o něj mělo postarat zdravotnické zařízení tedy nemocnice,“ uvedla mluvčí. Bezdomovce v Hradci cíleně netestují. „Ale pokud by se u někoho projevili příznaky, nebo byl v kontaktu s pozitivní osobou, samozřejmě postupujeme podle pravidel,“ shrnula Eliška Čermáková.