Jindřichův Hradec – Zná ji každý Hradečák. Křižovatka u Kuniferu patří k nejvíce nebezpečným místům jindřichohradecké dopravy.

Jedna z nehod na křižovatce u kuniferu v Jindřichově Hradci. | Foto: Policie ČR

Pokusy o výstavbu kruhového objezdu, jež se v minulosti setkaly s nevolí krajských politiků, konečně nabraly konkrétní rozměr.

Celá záležitost je sice v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Jihočeského kraje, ale ani město samotné nezůstává pozadu. Jeho úkolem je postarat se o osvětlení nové okružní křižovatky.

Oba projekty jsou konečně na spadnutí a hradecká městská rada již svou zakázku zadala. Podobně je na tom i ŘSD a kraj. O celé věci informoval místostarosta Bohumil Komínek. „My se na celém projektu podílíme výstavbou veřejného osvětlení. Naplánováno to máme na červen, protože staveniště jako takové se předává již 6. května a kruhový objezd se začne budovat dvanáctého," uvedl místostarosta Komínek.

Okružní křižovatka by tak mohla být hotova ještě před zahájením letní sezony. Vedení města již dříve avizovalo, že pokud by k realizaci nemělo dojít do této doby, bylo by pro odsunutí prací až na podzim.

To, že kruhový objezd bude dokončen ještě před letním náporem turistů, vítají hlavně občané z blízkého okolí inkriminovaného místa.

Vladimír Zajíček z Řečičky je přesvědčený, že křižovatka měla být vyřešena tímto způsobem již dávno.

„Viděl jsem tu již hodně ošklivých bouraček. Kdyby se ti nahoře stále nedohadovali o nesmyslech, mohl tu kruháč být už dávno stát. Rozhodně by to zamezilo spoustě havárií, ke kterým tu v minulých letech došlo," míní Vladimír Zajíček.