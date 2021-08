V neděli 15. srpna začal pod vedením města Jindřichův Hradec tradiční letní dětský tábor v Radíkově na Jindřichohradecku. Zaměřuje se na děti z nízkopříjmových rodin.

Děti si užívají první dny na táboře v Radíkově na Jindřichohradecku. | Foto: Šárka Augustinová

Vedoucí tábora je Zdeňka Šindelářová z jindřichohradeckého odboru sociálních věcí, která s dětmi do Radíkova jezdí už dvacet let. „Je to určené dětem, které se na nějaké aktivity o prázdninách nedostanou. Cílem je, aby děti smysluplně trávily volný čas a zaměřujeme se na prevenci rizikového chování, jako je například záškoláctví, šikana, užívání návykových látek,“ řekla k náplni desetidenního tábora.