Práce budou podle Jiřího Klásy z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje rozděleny do čtyř etap.

Kde se v Č. Budějovicích pracuje - Nerudova ulice: kvůli rekonstrukci Nerudovy ulice v úseku Pražská – Jírovcova by měla být ulice uzavřená až do 15. prosince letošního roku. - Edvarda Beneše – Pod lékárnou: výstavba horkovodu uzavřela ulici až do 25. srpna. - Římovská ulice: do listopadu letošního roku neprojedou auta Římovskou ulicí. Důvodem jsou stavební úpravy komunikace, parkovišť a chodníků. - Příčná ulice: úplná uzavírka zde nastala kvůli opravě povrchu komunikace, a to včetně opravy chodníků. Trvat má do 10. srpna. Zdroj: Město České Budějovice

Zahrnou přitom nejen rekonstrukci vozovky, ale také úpravy obrubníků nebo autobusových zastávek a zřízení ochranných ostrůvků na některých přechodech.

Provoz osobních automobilů by měl být omezený jen částečně, protože uzavírka nebude, až na několik víkendů, úplná. „Vozidla nad šest tun budou muset po objízdné trase,“ řekl Jiří Klása. Ta povede přes Litvínovickou dále na Planou a Včelnou. Celkové náklady stavby jsou 35,5 milionu korun. Kraj zaplatí 32 milionů, město dá zbytek, tedy 3,5 milionu.

Ve stejný den začne v krajském městě také oprava Vrchlického nábřeží, a to v úseku Mánesova – Čechova. Tato oprava je součástí celkové rekonstrukce Mánesovy třídy, která začala už 5. června.

Jak uvedla Jitka Welzlová, mluvčí Magistrátu města České Budějovice, na Vrchlického nábřeží dělníci obnoví vodovod a kanalizaci. Budou tu i nové „inteligentnější“ semafory. Teplárna v místě vymění rozvody tepla za nové. Hotovo by mělo být 15. října letošního roku.