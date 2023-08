Utajit neplechu se minulý týden nepovedlo v Třeboni dvěma pánům. Přesvědčili se o tom, že nikdy nevíte, kdo vás vidí.

A to ani v případě, že dobře víte o kameře a zacloníte jí výhled. Přesně o to se pokusil lázeňský host ubytovaný v jednolůžkovém pokoji v jednom z třeboňských penzionů. Jeho provozovatelku však neobelstil. Jak vysvětlila 31. července na služebně městské policie, na chodbě má umístěnu kameru, která monitoruje chodbu a místnost, kde jsou odstavena jízdní kola hostů. A nestačila se divit, co natočila.

„Při kontrole záznamů z kamery zjistila, že zde ubytovaný lázeňský host z jihu Moravy měl v pokoji celou noc z pátku na sobotu a z neděle na pondělí dámskou návštěvu," líčí oznámení, které řešili třeboňští strážníci, Robert Petrů. „Vždy, když šel muž s ženou mimo pokoj nebo se do pokoje vraceli, kameru zakrývali polystyrenovou deskou. Kamera, ale umí zaznamenat i zvuk," vysvětluje, jak se utajovaná návštěva prozradila.

Provozovatelka penzionu požadovala, aby muž zaplatil za ženu, se kterou trávil noc, ubytovací poplatek. To pán odmítal a tvrdil jí, že na pokoji nikoho neměl. Strážníci muže kontaktovali a požádali, aby se dostavil na služebnu městské policie. „K celé záležitosti uvedl, že jednu noc měl na pokoji manželku, která za ním přijela. Odmítl, že by žena byla na pokoji více než jednu noc. Sdělil, že se pokusí s provozovatelkou penzionu domluvit a vzniklou situaci urovnat," popisuje Robert Petrů rozhovor s lázeňským hostem.

„Následující den provozovatelka penzionu volala a sdělila, že se s hostem dohodla na vyřešení situace. Poděkovala městské policii za pomoc," uzavírá kuriózní případ.

Trefil lampu a ujel

Zmizet bez povšimnuti se ve čtvrtek 3. srpna nepovedlo ani řidiči dodávky, který v Hybešově ulici poškodil pouliční lampu. I jeho dopadení napomohly kamery, první, kdo ale přestupek zaznamenal a nahlásil, byla obyvatelka jednoho z bytových domů. „Operátorce městské policie popsala, že dodávkové vozidlo narazilo do lampy veřejného osvětlení, došlo k poškození lampy a pravděpodobně i dodávkového vozidla, protože na kapotu vozidla spadl horní kryt lampy. Přesto řidič s vozidlem z místa dopravní nehody ihned odjel," zrekapituloval Robert Petrů telefonát na linku 156.

Pátrání po viníkovi ani tak nebylo úplně jednoduché. Strážníci vycházeli jen z popisu dodávky, registrační značky si oznamovatelka nevšimla. Ke slovu ale přišel městský kamerový systém. Z jeho záznamů operátorka už registrační značku podezřelého vozidla přečetla. Vyjasnilo se také, kam směřovalo.

„Zjistili jsme, že dodávka je registrována v sousedním kraji. Veškeré skutečnosti o dopravní nehodě jsme předali Policii České republiky. Ta vozidlo zjistila již mimo Třeboň a s řidičem ujetí od dopravní nehody vyřešila do dvou hodin od nahlášení oznamovatelkou," dodává Robert Petrů. (hst)