Teprve tříletý cestovatel z Nové Včelnice nastoupil ve středu, pár minut před jedenáctou dopoledne, do autobusu MHD na nábřeží Ladislava Stehny a odjel k mateřské školce na sídliště Hvězdárna. Tam vystoupil společně s jinou maminkou, která o malém dobrodruhovi vyrozuměla naší jednotku. To vše v době, kdy již byla na světě informace od chlapcovy pravé maminky, že jí klučina zmizel z prostoru budovy sv. Floriána. Chlapce si u školky vyzvedla hlídka pátrajících kolegů a za pár minut tak spočinul v hřejivé mateřské náruči.

O tom že jíška patří do omáčky či polévky krémového typu a ne do vlasů sousedky, byla pár minut po poledni poučena devětašedesátiletá obyvatelka v minulosti velmi diskutovaného domu v Miřiovského ulici. Ta totiž po předchozí hádce o společném soužití jejích dcer vyhrožovala o třiadvacet let mladší sousedce aplikací horké zápražky do jejích vlasů. A tak následovalo další poučení, tentokrát o přestupku proti občanskému soužití a její kuchařské škobrtnutí bylo ohodnoceno pokutou.

S bílou fábií si z náměstí Míru odvážel dvě kopretinky devětatřicetiletý „pilot“ z hlavního města. Před svou spanilou jízdou si ale nějak nevšiml, že když se vypotácel z bowlingu, byl už pod dozorem patrolující hlídky kolegů. Zakrátko se mu ve zpětném zrcátku objevilo výstražné modré světlo, kterým byl zastaven v Jáchymově ulici. Nadýchal 1,07 promile a pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky tak byl předán přivolané hlídce Obvodního oddělení Policie ČR.

Petr Čermák, Městská policie Jindřichův Hradec