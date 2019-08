Jindřichův Hradec – Jaké události v uplynulých dnech řešili strážníci jindřichohradecké městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

V doprovodu milé společnosti děvčat z odboru sociálních věcí vyjížděla hlídka strážníků v páteční dopoledne na sídliště Vajgar, do bytu v prvním patře. Tam podle přijatého oznámení od bezradných sousedů paní (81 let), ne poprvé, vyhazovala věci z okna, nějakou tyčí bouchala do zábradlí balkónu a nikomu dlouhodobě nejen že neotevřela, ale sama také nevychází. Paní však milou společnost uniformovaných kolegů ku překvapení všech přivítala, s pracovnicemi sociálního odboru vlídně pohovořila, a když bylo shledáno, že je zcela nesoběstačná a nemá doma pranic k jídlu, byla přivolanou osádkou zdravotní záchranné služby převezena do příslušného zdravotnického zařízení.