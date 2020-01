Jaké události řešili v uplynulých dnech strážníci jindřichohradecké městské policie?

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Hodinu před polednem dostal dvaatřicetiletý muž ze sídliště Pod Kasárny (po alkoholovém dýchánku, které se v jeho životní pouti množí jako houby po dešti) chuť na pivečko. Vzhledem k tomu, že veškeré finance padly „za vlast“ předchozí večer, zkusil to v Kauflandu trikem plechovka do kapsy. Nevyšlo to! Plechovka dvanáctky Radegastu se usadila zpátky do regálu mezi kolegyně, bonviván obdržel bloček na sedm stovek a žízeň uhasil asi někde u studánky, ať tento případ uzavřeme lehce poeticky.