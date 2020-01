Krátce po půlnoci posledního dne loňského roku přijala městská policie lázeňského města oznámení od občanky týkající se toho, že na trávě u parkoviště Na Rybníčku odpaluje větší skupina cizinců rachejtle a petardy. Na místo ihned vyrazila hlídka strážníků i se státními policisty. Událost nakonec na místě řešila Policie České republiky s občanem francouzské národnosti jako přestupek proti veřejnému pořádku za rušení nočního klidu blokovou pokutou.

Hlídka strážníků vyjížděla na základě oznámení také do Rožmberské ulice, kde směrem na Žižkovo náměstí měla jít skupina mládeže, která měla přestavovat kolostavy a popelnice. Obsluha kamerového systému zaznamenala podezřelý pohyb dvou mladíků jdoucích do Svinenské brány. Hlídka strážníků vyrazila prověřit místo a jeho přilehlé okolí, avšak skupinku uvedených osob už nikde nenalezla. Kolostavy ani popelnice v Rožmberské ulici nijak poškozené nebyly, a tak je hlídka vrátila do původního stavu.

V podvečer Nového roku dostali strážníci z Třeboně upozornění, že v ulici Na Sadech je u stromu uvázaný pes, který teskně kňučí. Hlídka psa kvůli blížícímu se novoročnímu ohňostroji odvedla na služebnu, kde ho nakrmila. Večer si ho vyzvedl majitel. Věc zdůvodnil tím, že byl na chvíli na návštěvě u kamaráda a psa si na místě na chvíli odložil.