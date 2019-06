Jindřichův Hradec – Jaké události řešili v posledních dnech strážníci hradecké městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

V nedělní jednu hodinu ranní vytlačili „našlápnutí kluci“ z útrob naší milované diskotéky v ulici Komenského poslední zbytky toho, co se uvnitř za celý večer uvařilo. Že to nestálo vůbec za nic, není potřeba těm, kdo k této horké kaši jakýmkoli způsobem přičichli, vyprávět. A když se podařilo přivolané hlídce rozluštit, co se v alkoholem nasátých hlavách zrodilo – a že je to pokaždé jako snažit se postavit vejce na špičku –, vycizelovaly se přestupky proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.