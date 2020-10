Jaké události v uplynulých dnech řešili strážníci jindřichohradecké městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Příkladnou činností v terénu odhalil službu konající kolega úkryt ženy (48 let) z Jindřichova Hradce, na kterou vydal Okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu z důvodu nenastoupení do výkonu trestu. Vzhledem k tomu, že tato nereagovala na výzvy k otevření jednoho z pokojů v Hotelu Grand a do procesu počal aktivně zasahovat manžel odsouzené, byla na pomoc přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR. Po půlhodině nepřetržitého vyjednávání žena pokoj opustila a vzápětí byla předána do rukou spravedlnosti.