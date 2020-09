V pondělí 31. srpna přijala operátorka v půl osmé ráno oznámení na lince 156 od pracovníků Českých drah, kteří uvedli, že na třeboňském vlakovém nádraží v odstaveném vlaku, který prochází opravou, spí v jednom z kupé muž, který tam nemá co dělat. Na místo tak vyrazila hlídka městských policistů, která muže vzbudila. Po ujištění a překontrolování vagonu, že nedošlo k poškození majetku Českých drah, byl muž ztotožněn, vylustrován, zda není v pátrání, a po poučení vykázán z místa.

Toho samého dne požádal na lince 156 řidič (70 let) o radu, co má dělat, když při couvání z parkoviště naboural do jiného vozidla. Operátorka strážníků muže informovala, aby setrval na místě, a vyslala za ním strážníky, kteří poradí. Na místě hlídka zjistila, že při couvání vozidla oznamovatele z řady poškodil kolemjedoucí vozidlo druhého řidiče. Oba muži už sepisovali euroformulář o dopravní nehodě. Hlídka věc nafotila a řidiče poučila o tom, jaké další kroky musí podniknout. Za vstřícnost a rady od strážníků oba řidiči poděkovali.