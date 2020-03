Jakými případy se v uplynulých dnech zabývali strážníci jindřichohradecké městské policie?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Pro dobrotu na žebrotu… Pokus o pomoc muži se zakrváceným obličejem, spícímu před domem 552 na sídlišti Vajgar, nabral zcela jiný než původně zamýšlený záměr. Opilec (27 let) se po probuzení pokusil několikrát napadnout hlídku kolegů takovým způsobem, že skončil s pouty na obvodním oddělení Policie ČR, kde byla ověřena jeho totožnost a odkud byl dopraven k ošetření do místní nemocnice. Za tři dny, již v plné kondici, vyslechl verdikt za přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití, to všechno dohromady s pokutou za dva tisíce korun.