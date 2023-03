Žena ztratila nejen peněženku, ale i nervy

23.března dopoledne přišla na služebnu městské policie rozrušená a křičící žena s tím, že byla na ulici okradena o peněženku jinou ženou.

Po několika málo minutách se na služebnu městské policie dostavila další žena, která přinesla nalezenou peněženku.

"První žena na ni začala křičet a verbálně ji napadat, že je to zlodějka, která ji okradla o peněženku. Druhá žena vše v klidu vysvětlila. Peněženku našla ve vedlejší ulici na zemi. Když k ní však přišla tato žena a dožadovala se peněženky s tím, že jí vypadla z tašky a je její, odmítla jí peněženku vydat s tím, že uvnitř peněženky není žádný doklad totožnosti a peněženku raději odnese na Městskou polici Třeboň. Což také učinila a přišla na služebnu městské policie neprodleně po oznamovatelce krádeže," popsala nedorozumění Jana Jarošová.

Po podání vysvětlení a prokázání totožnosti obou osob, první žena zcela věrohodně popsala peněženku včetně jejího obsahu a ta jí mohla být předána.

"Paní nálezkyně si zaslouží pochvalu, neboť ačkoliv se rozrušené ženě postrádající peněženku takový postup nezamlouval, zachovala se správně a svým jednáním zamezila, aby se peněženka dostala do nepatřičných rukou," vysvětluje strážnice.

26. března v odpoledních hodinách obdržela městská policie oznámení na tísňovou linku 156 od řidiče autobusu se žádostí o pomoc. "Tentokrát vyjela hlídka městské policie vykázat z autobusu jednoho cestujícího, který nebyl k probuzení. Spící muž už sice docestoval do konečné stanice, ale spal spánkem spravedlivých a na řidiče autobusu vůbec nereagoval. I naší hlídce to chvíli trvalo a musela spáčovi trochu pomoci, aby se probral a opustil autobus," uvedla Jana Jarošová.

Jednalo se o cizince, který se vydal za kamarádem do Třeboně a před cestou si dopřál nějaké to pivko. Muže hlídka poučila jak se chovat v hromadných dopravních prostředcích i na nástupištích a poté byl nasměrován do místa setkání se svým kamarádem. A oznamující řidič mohl opět nastartovat svůj autobus a včas vyjet na další trasu.