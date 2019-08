Jindřichův Hradec – Jaké události v uplynulých dnech řešili jindřichohradečtí strážníci?

Panská ulice v J. Hradci Ilustrační foto. | Foto: Lucie Schmiedová

Panskou ulici si s jízdní dráhou v pondělí ve čtyři odpoledne patrně spletl devatenáctiletý biker z Blažejova. Krom toho, že v pěší zóně neměl v sedle bicyklu v tuto hodinu co dělat, při bezohledné jízdě navrch narazil zprvu do chodkyně a nato do druhé ženy, která kolo vedla. Tento náraz byl tak silný, že vedené jízdní kolo skončilo na zemi.