Policisté dostali krátce před 17. hodinou informaci o tom, že si muž šel chvíli po 16. hodině zaplavat a dosud se nevrátil. "Plaval směrem od veřejné pláže na přehradu," přiblížila detaily smutné události policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. "Do akce se zapojili kromě policistů také vodní záchranáři, zdravotnická záchranná služba a hasiči. Po muži pátral i vrtulník zdravotnické záchranné služby." Muže v Lipně hledali také členové potápěčské skupina HZS Jihočeského kraje, konkrétně hasiči ze stanic Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a Frymburk.

Před 18. hodinou muže našel jeden návštěvník Lipna u břehu. "Policisté z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou použili při jeho resuscitaci defibrilátor. Přes veškerou snahu se ho však nepodařilo zachránit. Muž utonul," uvedla policejní mluvčí.

"Pro partnerku zemřelého byl povolán tým posttraumatické péče HZS Jihočeského kraje," doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Při koupání se zranil chlapec

Druhá nešťastná událost spojená s letním koupáním se stala ve Frymburku. Tam se kolem 19. hodiny zranil nezletilý chlapec, který si hrál u bazénu. "Uhodil se do hlavy a následně spadl do bazénu. Utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice," upřesnila Štěpánka Uhlířová.

Tragický červenec

K utonutí člověka v Lipně došlo i minulý týden ve středu, kdy se, kolem půl šesté večer, nedaleko Přední Výtoně utopil rybář (53 let), který se vydal do vody, aby odstranil závadu na vlasci. "Během chvíle se pak oznamovateli ztratil z dohledu a i přes velmi rychlý zásah se ho po jeho vytažení na břeh a resuscitaci již nepodařilo oživit," popsala neštěstí mluvčí PČR Lenka Krausová.

K další takto nešťastné události vyjížděli policisté a záchranáři v pátek po jedné hodině odpolední na Jindřichohradecko ke Strmilovu, kde v jednom z rybníků utonul při koupání třiasedmdesátiletý muž.

Policisté v souvislostí s těmito tragickými událostmi znovu upozorňují na rizika spojená s koupáním. "Pokud se necítíte dobře, do vody nechoďte. Nepřeceňujte své síly a schopnosti. Nechoďte se koupat sami. Vždy alespoň ve dvou nebo upozorněte ostatní jakým směrem budete plavat," říká mluvčí. "Máte-li u vody děti, v žádném případě je nespouštějte z očí. Velmi nebezpečná je kombinace alkoholu, horkého počasí a koupání. Pokud pijete u vody alkohol, plavat se rozhodně nevydávejte. Neskákejte do vody v místech, která neznáte, to samé platí při radovánkách u bazénu, které bývají také velmi nebezpečné."