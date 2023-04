Nová stezka pro pěší i cyklisty v Jindřichově Hradci je zase o něco blíž. Radní na svém posledním jednání schválili zadání veřejné zakázky na propojení z Rezkovy ulice do Dolního Skrýchova.

Nová stezka začne pod opravovaným mostem u skateparku a povede kolem pravého břehu Nežárky. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Smíšená stezka mezi řekou Nežárkou a nádražím bude měřit necelé dva kilometry a vzniknou na ní také místa pro odpočinek.

Stavba se připravuje už od roku 2019. Proces ale zkomplikovala majetkoprávní vypořádání s pozemky. "Proběhla tam i překládka určitých sítí a řešila se také otázka zeleně, konkrétně náletových dřevin, protože v lokalitě pod nádražím to byla spíše taková džungle, což zná řada pejskařů, kteří tudy často chodí. Vše je aktuálně připraveno až do fáze vlastní možnosti realizace. Byla zadána veřejná zakázka," přiblížil místostarosta Radim Staněk.

Nová stezka má být široká zhruba tři metry a její povrch bude asfaltový. Využívat ho tak budou moci kromě chodců a cyklistů například i bruslaři. "Vstup na stezku je za skateparkem, stavba kopíruje nádraží a vyúsťuje za železničním přejezdem v Dolním Skrýchově. Je to proti proudu řeky na pravém břehu Nežárky," popsal místostarosta Staněk.

Na trase nové stezky vzniknou také dvě místa pro odpočinek o rozměrech 10 x 10 metrů. První bude hned vedle areálu skateparku a druhé na trase. Na konci pak stezka přejde na historickou cestu dubovou alejí až do konce úseku.

Náklady na stavbu jsou zhruba 18 milionů korun. Přestože radnice peníze v rozpočtu připravené má, podala si žádost o dotaci. "Město podalo žádost o peníze z Integrovaného regionálního operačního programu a výsledek se dozvíme během měsíce května. Za podmínky získání dotace bychom tu akci realizovali letos, pokud ne, zkusíme požádat znovu příští rok. Je tam až 85 procent plnění uznatelných nákladů, proto by byla škoda tuto možnost nevyužít," dodal Radim Staněk s tím, že pokud město peníze na novou stezku získá, začala by se stavět už letos v období od července do listopadu.