O možném využití tohoto místa se debatuje už několik let. „My už jsme někdy před šesti lety, když pozemky vlastnil jeden místní podnikatel, spolupracovali na aktivitách ohledně sjezdu z hlavní komunikace. Tenkrát jsme slíbili, že se město bude podílet na vybudování kruhového objezdu. Ten podnikatel se potom dostal do finančních problémů a já si nejsem jistý, zda v současné době pozemky ještě nevlastní insolvenční správce,“ zmínil starosta města Stanislav Mrvka.

Developerská firma ale už pozemky vykoupila a přípravy na stavbu jsou v plném proudu. „Všechny pozemky potřebné pro výstavbu obchodního centra už jsou investorem záměru zabezpečené,“ uvedl Josef Brejcha, člen představenstva projekční firmy RotaGroup, která investora zastupuje. Ten už podal oznámení o svém záměru na Jihočeský kraj, ke kterému se do konce dubna mohou vyjádřit příslušné instituce i veřejnost.

„Otázkou je, když jsme podobný záměr podporovali před lety, zda ho máme podporovat zase. Je to otázka pracovních míst v Jindřichově Hradci. Nechci do toho osobně vstupovat, ale často slýcháme, že se tady nic nestaví. Město se v tomto okamžiku na záměru podílí výkonem státní správy a samospráva není účastníkem daného řízení. A i když ještě přesně nevím, co všechno tam bude, jsem rád, že se ve městě něco postaví a rozšíří se počet pracovních míst, “ dodal starosta.

Při jakékoliv výstavbě musí být dodržen územní plán, který v tomto případě říká, že může jít o výrobní a obchodní prostory. „Jinak ale majitelům pozemků nemůžeme diktovat, co si mají postavit,“ poznamenal Stanislav Mrvka.

Podle projekční firmy RotaGroup bude nové obchodní centrum zahrnovat potravinářské i nepotravinářské prodejny a další retailové jednotky.

„Půjde o malé a střední prodejny specializovaného charakteru, jako je oblečení, sportovní vybavení, drogerie, kosmetika, specializované potravinářské výroby, knihy, elektronika a podobně. Dále tu vznikne čerpací stanice pohonných hmot, dobíjecí stanice elektromobilů, rychlé občerstvení a myčka automobilů,“ vyjmenoval Josef Brejcha.

Podle reakcí místních obyvatel na sociálních sítích někteří nové pracovní a nákupní příležitosti vítají, jiní se obávají o osud podnikatelů v centru města.

„Podle mne není k takovým obavám důvod. Ty se objevily i při stavbě současného obchodního centra na jihozápadním okraji sídliště Vajgar. Já ale třeba i přes to stále chodím nakupovat do obchodů místních podnikatelů ve městě. Je to v podstatě otázka možností a přístupu obyvatel. Že by se historické centrum vylidnilo, toho se nebojím. Už se ukázalo, že takto to nefunguje,“ zakončil starosta.

Zástupce investora uvádí, že předpokládaný termín výstavby je rok 2021 až 2022. Vzniknout tu má i parkoviště pro téměř devět set aut. Plánované spojení centra města přes silnici I. třídy s Jiráskovým předměstím na jižní straně přerušené nebude a má zde zůstat koridor pro cyklostezku vedoucí do Dolní Pěny.